Unespar inicia seminários sobre políticas de cotas

Publicado em 05/05/2017 17:43

As comunidades interna e externa e movimentos sociais são convidados a participar, a partir da próxima semana, dos seminários que serão realizados pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) para discutir a política de cotas. Inicialmente os debates serão realizados em cada campus da instituição e depois ocorrerão dois encontros regionais.DATAS - Os seminários serão sempre no período noturno, das 19h30 às 22h30. A programação será aberta na terça-feira (9) pelo campus de Curitiba I. Na quarta-feira (10) será a vez da comunidade universitária discutir o assunto no campus de Paranaguá. O campus de União da Vitória reúne-se para o seminário na quinta-feira (11).Devido à necessidade de reorganização, o campus de Curitiba II alterou o debate para sexta-feira (12). Nos campi de Apucarana, de Paranavaí e de Campo Mourão os seminários estão agendados, respectivamente, para os dias 16, 18 e 23 de maio.Os seminários regionais acontecerão nos dias 6 e 8 de junho. Primeiro será com a participação dos campi da região norte, recepcionados pelo campus de Apucarana. Depois com os campi da região sul, no campus de Curitiba II.PROPOSTA - As universidades e institutos federais possuem, desde outubro de 2012, legislação própria que define as reservas de vagas às cotas. Além disso, algumas universidades estaduais paranaenses também dispõem de ações que atendem a públicos cotistas.Os organizadores salientam que o objetivo é aprofundar o debate interno com a participação de toda comunidade, considerando os sistemas de cotas adotados por outras instituições, e a partir disso elaborar as propostas para implantação da política de cotas considerando as necessidades da Unespar.Os Seminários para Construção da Política de Cotas da Unespar foram idealizados pelo Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH), pela Diretoria de Assuntos Estudantis e pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: