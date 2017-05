Equipe de ginástica artística de Francisco Beltrão treina em Curitiba

Publicado em 05/05/2017 16:10

A equipe formada por nove atletas de Francisco Beltrão (Sudoeste) esteve nesta semana no Centro de Excelência de Ginástica (Cegin), em Curitiba, para treinar. Com idade entre 09 e 11 anos, as ginastas vão disputar a “Copa de Estreantes”, em Telêmaco Borba (Campos Gerais, em agosto, e o campeonato de duplas, em Francisco Beltrão, no mês de outubro. O Cegin funciona em parceria com o Governo do Estado, em um dos ginásios da Secretaria do Esporte e do Turismo.QUALIFICAR - A equipe é formada pelas ginastas Amanda Araújo, Alana Ferreira, Camila Fogaça, Gabriela Martino, Kimberly Isael, Isabela Andreata, Isabele Zambonato, Maria Brito e Letícia Schreiber.A técnica da equipe Andriely Minosso Casemiro afirma que o treino em Curitiba contribui bastante para qualificar as atletas. Ela destaca a revelação de Andreza de Oliveira, que já está em Curitiba há três anos.“O que motivou vir para cá foram as boas experiências que tivemos com duas atletas de Beltrão que passaram no teste do Centro de Excelência. A Andreza de Oliveira já treina para disputar o campeonato brasileiro. É uma revelação de nosso município”, argumenta a técnica.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: