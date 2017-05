Bernardinho é o primeiro a receber o título 'Você Engrandece o Paraná'

Publicado em 05/05/2017 15:20

O técnico Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, multicampeão com as seleções masculina e feminina de vôlei, foi a primeira personalidade a receber o título Você Engrandece o Paraná. Criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo, o diploma é um reconhecimento às pessoas que, de alguma maneira, contribuem com o desenvolvimento do esporte no Paraná.A entrega da honraria foi feita pelo governador Beto Richa e pelo secretário do Esporte e Turismo, deputado licenciado Douglas Fabrício, durante a semana de reinauguração do Ginásio Professor Almir Nelson de Almeida, o Ginásio do Tarumã. Bernardinho e ex-atletas da equipe feminina do Rexona fizeram uma partida exibição para comemorar a reabertura do ginásio, sede do time entre 1997 e 2003.“O esporte é feito de pessoas e esse esforço precisa ser reconhecido, por isso criamos o título”, comentou o secretário do Esporte e Turismo Douglas Fabrício. “O Bernardinho foi o primeiro escolhido pelo que representa para o esporte paranaense, brasileiro e mundial, mas a honraria não é destinada apenas a personalidades, e sim a todas as pessoas que trabalham pelo esporte com dedicação e competência”, afirmou.Também já foram homenageados os presidentes da Copel Telecom, Adir Hannouche, e da Sanepar, Mounir Chaowiche . As duas empresas são parceiras do governo em projetos esportivos. Os homenageados receberam o título das mãos do governador Beto Richa durante a entrega das obras de restauração do Estádio do Tarumã.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: