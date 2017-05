Inscrições para o Enem começam na segunda-feira

Publicado em 05/05/2017 14:50

A Secretaria de Estado da Educação informa que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam às 10h de segunda-feira (08) e vão até 19 de maio, exclusivamente pela internet, na página enem.inep.gov.br/participante. O interessado deve informar seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número do documento de identidade, além de um endereço de e-mail para receber avisos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame.A taxa de inscrição do Enem foi reajustada de R$ 68 para R$ 82, mas estão isentos do pagamento todos os alunos da rede estadual paranaense que concluem o ensino médio este ano, matriculados em qualquer modalidade. Cerca de 90 mil alunos serão contemplados por esta isenção.CONTEÚDO - O exame será aplicado nos dois primeiros domingos de novembro, ao contrário de anos anteriores, quando era realizado em apenas um fim de semana.No primeiro dia os participantes terão provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e a redação, com duração de 5 horas e 30 minutos.No segundo domingo serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos. Cada prova possui 45 questões de múltipla escolha.O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é utilizado por programas federais de acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A partir deste ano, o Enem não pode mais ser utilizado para certificação do ensino médio, para participantes que ainda não haviam concluído essa etapa de sua educação.Serviço:Inscrições: de 08 a 19 de maioProvas: 05 e 12/11/17Site oficial: enem.inep.gov.br/participanteEdital do Enem 2017Confira a lista de municípios paranaenses que contarão com a prova do Enem este ano, de acordo com o Inep:Almirante TamandaréAlvorada do SulAmpéreApucaranaArapongasArapotiAraucáriaAssaíAssis ChateaubriandAstorgaBandeirantesCafelândiaCambéCampina Grande do SulCampo LargoCampo MagroCampo MourãoCapanemaCascavelCastroChopinzinhoCianorteClevelândiaColomboColoradoCornélio ProcópioCoronel VividaCuritibaDois VizinhosFazenda Rio GrandeFoz do IguaçuFrancisco BeltrãoGoioerêGuaíraGuarapuavaGuaratubaIbaitiIbiporãIratiIvaíIvaiporãJacarezinhoJaguariaívaJandaia do SulLapaLaranjeiras do SulLoandaLondrinaMandiritubaMarechal Candido RondonMarialvaMaringáMatinhosMauá da SerraMedianeiraNova EsperançaPaiçanduPalmasPalmeiraPalotinaParanaguáParanavaíPato BrancoPinhaisPinhãoPiraquaraPitangaPonta GrossaPrudentópolisQuatro BarrasQuedas do IguaçuRealezaRio Branco do SulRio NegroRolândiaSanta HelenaSanta Terezinha de ItaipuSanto Antonio da PlatinaSão José dos PinhaisSão Mateus do SulSão Miguel do IguaçuSarandiTelêmaco BorbaToledoUbiratãUmuaramaUnião da VitoriaWenceslau Braz