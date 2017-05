Museu Oscar Niemeyer inaugura a mostra de Rafael Silveira

Publicado em 05/05/2017 11:31

O Museu Oscar Niemeyer (MON) inaugura no dia 11 de maio, às 19h, a mostra "Circonjecturas", do artista paranaense Rafael Silveira, com curadoria de Baixo Ribeiro, sócio-fundador da galeria Choque Cultural, de São Paulo.São cerca de 50 obras, entre instalações inéditas, objetos cinéticos, molduras que se transformam em esculturas, bordados-objetos, além de pinturas, desenhos, gravuras, projeções e outros objetos representativos da produção do artista nos últimos anos."É impossível não falar do artista paranaense Rafael Silveira, que está se tornando um dos principais nomes da arte visual brasileira. Recebê-lo no Museu Oscar Niemeyer com a mostra "Circonjecturas" é um momento importante para a consolidação da arte produzida no Paraná. Um trabalho bem interessante que eu tenho certeza que será um sucesso", comenta o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON, ressalta que a exposição de Rafael Silveira traz ao público uma experiência transformadora. "Suas obras contêm aspectos lúdicos e inusitados, além da cenografia pensada para criar uma atmosfera que envolve o visitante a participar das obras, entrar e interagir com as instalações e com a paisagem gráfica que toma conta do espaço expositivo", afirma.CURADORIA - Baixo Ribeiro, curador da mostra, explica que "Circonjecturas não é uma exposição óbvia e não se encaixa em definições simplistas. "Sua complexidade responde à vigorosa investigação de linguagens que Silveira imprime ao seu trabalho. Responde, igualmente, à pesquisa natural e inspiradora que o artista promove para o alcance de novos públicos", analisa.A linha curatorial propõe um percurso pelas obras do artista. O Corredor das Ilusões envolve o visitante na luz estroboscópica, sons e imagens em movimento. Logo após, uma instalação de escala arquitetônica se desmancha pelo chão. Nas paredes há um encadeamento de quadros minuciosamente pincelados com tinta óleo. "Alguns desses quadros recebem molduras entalhadas, sendo que algumas dessas molduras acabam por deixarem de ser um mero adorno das telas pintadas, para tornarem-se elas próprias esculturas quase autônomas", conta o curador.A exposição fica em cartaz até dia 6 de agosto e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca.ARTISTA - Rafael Silveira começou ainda criança, no fim dos anos 1980, a produzir fanzines. Durante toda a década de 1990 publicou quadrinhos em fanzines e revistas independentes de todo o Brasil. Chegou a publicar pela editora norte- americana Dark Horse, uma das maiores do mundo. Em meados dos anos 2000 se volta para a ilustração. Seu trabalho circulou por algumas das principais revistas brasileiras – inclusive ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Apareceu em publicações internacionais - como as americanas Juxtapoz e Hi-Fructose e a francesa "Hey!" - além de ilustrar a capa da revista brasileira de arte Zupi.Ilustrou também campanhas publicitárias e materiais promocionais no Brasil e Europa, muitos deles premiados (três vezes prêmio Max Feffer de Design gráfico, Anuário do CCSP, Festival de Gramado, Art Director's Club of New York, entre outros).Em 2004 começou a pintar a óleo e expôs em São Paulo, Nova Iorque, Londres e Milão. Suas obras figuram em importantes coleções privadas e institucionais, como a do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.ServiçoCirconjecturas – Rafael SilveiraAbertura: 11 de maio de 2017, quinta, 19h – entrada franca na hora da aberturaAté dia 06 de agosto de 2017Visitação: terça a domingo, das 10h às 18hR$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)Quartas com entrada franca. Primeira quinta do mês horário estendido até as 20h, com entrada gratuita após as 18h. Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca.Museu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 99941 3350-4400