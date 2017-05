Sai resultado do edital de ocupação de espaços do Centro Cultural Teatro Guaíra

Publicado em 05/05/2017 11:20

O Centro Cultural Teatro Guaíra divulgou nesta sexta-feira (05) o resultado do edital de ocupação para o auditório Glauco Flores de Sá Brito (mini) e Teatro José Maria Santos. Os grupos selecionados terão cessão dos espaços de 23 de maio a 27 de agosto de 2017.Conforme estabelecido no edital, para confirmar esta seleção as Companhias e Grupos relacionados terão até às 18 horas do dia 9 de maio para apresentarem a documentação exigida. Somente assim poderão formalizar o contrato de cessão do auditório correspondente.Para o auditório Glauco Flores de Sá Brito (mini auditório do Guaíra) foram selecionados:Cia Teatral Humor PropriumPaís Quase Cegos / adultoDe 23 de maio a 11 de junhoJoseane Berenda da SilvaTrês Vezes Pirandello, Tragédia, Drama, Comédia / adultoDe 13 de junho a 2 de julhoLak Eventos Produções Artísticas Ltda.Palestina ou Os Meninos e as Pedras / adultoDe 1 a 20 de agostoLak Eventos Produções Artísticas Ltda.Ana, a Aventureira / infantilDe 1 a 20 de agostoPara o Teatro José Maria Santos foram selecionados:Cia LaicaVozes de Abrigo / adultoDe 30 de maio a 18 de junhoComparsaria Cênica Prod. Art. e Culturais Ltda.Penélope pelo Avesso / adultoDe 20 de junho a 9 de julhoTiago da LuzLobisomem / infantilDe 20 de junho a 9 de julhoJulmar Rubens LeardiniO Canto do CisneDe 8 a 27 de agostoConTarteChapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom / infantilDe 8 a 27 de agosto