Procon-PR promove mutirão online para renegociação de dívidas

Publicado em 05/05/2017 10:10

O Procon-PR - órgão da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) promovem entre 8 e 13 de maio um mutirão online de renegociação de dívidas.De acordo com Alane Borba, vice-diretora do Procon-PR, "a plataforma www.consumidor.gov.br , utilizada no processo, permite a interlocução direta entre consumidores e fornecedores, de uma forma rápida e efetiva, o que possibilita uma resposta ágil do poder público aos anseios do cidadão".Para participar, o consumidor, a microempresa (ME) ou microempresário individual (MEI) devem acessar a plataforma www.consumidor.gov.br , no período do mutirão, e fazer o registro para receber um login e senha. Depois, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o fornecedor tem o prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta.Além de representar um esforço conjunto dos setores público e privado para oferecer melhores oportunidades de renegociação, a iniciativa tem entre seus principais objetivos sensibilizar os consumidores e fornecedores sobre a importância da educação financeira na prevenção do superendividamento e na estruturação de uma vida financeira saudável.Confira AQUI as empresas participantes