Irati e São Mateus do Sul recebem consultas públicas sobre pavimentação da PR-364

Publicado em 04/05/2017 17:50

As cidades de São Mateus do Sul e Irati sediaram nesta quarta-feira (03) consultas públicas para tratar da pavimentação da PR-364, que liga os dois municípios. Mais de 100 moradores participaram dos eventos em cada uma das cidades.As consultas são promovidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e têm como objetivo tirar dúvidas sobre o Plano Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado.Orçado em US$ 435 milhões - são US$ 235 milhões oriundos de financiamento do BID e US$ 200 milhões de contrapartida do Estado - o programa prevê uma série de investimentos em todo o Paraná.As consultas públicas de São Mateus do Sul e Irati foram abertas pelo secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, que destacou a importância dessa etapa para a concretização do financiamento com o BID. “Essa é uma fase de vital importância para que as demandas sejam ouvidas e as dúvidas da população esclarecidas”, disse. “Todo esse material é enviado para o escritório do BID em Washington, nos Estados Unidos”, disse.Detalhes do financiamento e da obra foram apresentados pela coordenadora de Gestão de Planos de Programas de Infraestrutura da Secretaria, Rejane Karam, e pelo coordenador técnico do DER, Glauco Lobo. Ao fim da explanação, a população pôde tirar dúvidas sobre a obra. “As perguntas que por questão de tempo não foram respondidas na hora serão respondidas na sequência, por e-mail”, disse Rejane Karam.- José Bertolino, agricultor em São Mateus do Sul, afirma que a cidade vive uma expectativa por conta da construção da estrada. “É o sonho de toda a região”, disse.A obra também é esperada em Irati. “Essa pavimentação vai trazer muito desenvolvimento comercial, econômico e social para toda a região. É uma obra muito aguardada e bem-vinda”, afirmou o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Irati (Aciai), Oscar Muchau.- O projeto do DER-PR prevê a pavimentação de 47,71 quilômetros da PR-364, mantendo o traçado já existente. Somente nos 1,2 mil metros finais do trecho em Irati será feita uma nova variante, para desviar de uma comunidade ali existente. Também está prevista a construção de uma nova ponte sobre o Rio Turvo, de 21,6 metros de extensão. O projeto está orçado em R$ 143 milhões.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: