BRDE repassará mais R$ 5 bilhões do FSA/Ancine para o audiovisual brasileiro

Publicado em 04/05/2017 16:40

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) repassará mais R$ 5 bilhões ao setor audiovisual brasileiro nos próximos cinco anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4), no Rio de Janeiro, pelo diretor de Planejamento do Banco, Luiz Corrêa Noronha, durante o Seminário de Desenvolvimento Regional do Audiovisual - Brasil de Todos os Sotaques.O BRDE é o agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Noronha disse no seminário que os dados de crescimento e de evolução positiva do FSA impressionam. Em 2013, primeiro ano de atuação do BRDE no FSA, foram 66 contratos, no valor de R$ 68,2 milhões. Em 2016, o número de contratos saltou para 580 e o valor repassado chegou a R$ 343,8 milhões.ARRANJOS REGIONAIS - O diretor destacou, também, que os recursos do FSA já alcançaram 26 estados brasileiros, além de 161 projetos na linha de apoio aos Arranjos Regionais, no valor de R$ 43 milhões, distribuídos em 15 diferentes unidades da federação. O repasse de R$ 5 bilhões foi viabilizado por meio de contrato firmado com o BNDES e a Agência Nacional de Cinema (Ancine)."A parceria do BRDE com a Ancine vai ao encontro de dois pilares do nosso planejamento estratégico: a busca pela diversificação dos serviços prestados pelo Banco e a ligação do BRDE com as questões da cultura. Esses dois vínculos são bastante fortes e importantes para nós", afirmou Luiz Noronha na abertura do seminário.O diretor do BRDE participou do início dos trabalhos do seminário ao lado do diretor-presidente da Ancine, Manoel Rangel, e do presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Fabiano dos Santos Piúba.ENCONTRO - O seminário no Rio de Janeiro reuniu secretários e dirigentes de cultura de todas as regiões do Brasil e foi transmitido ao vivo, do auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa, pela internet (https://www.youtube.com/watch?v=AIgNc9Xotpk).O encontro foi uma iniciativa conjunta da Ancine com o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas.