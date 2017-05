Expoingá terá mostra da história do saneamento em Maringá

Publicado em 04/05/2017 16:30

A Sanepar está presente na 45ª Expoingá, que começou nesta quinta-feira (4) e vai até 14 de maio, em Maringá (Noroeste). Neste ano, a empresa apresenta duas atrações no estande montado próximo à Arena de Shows.Um dos destaques é a exposição "História do Saneamento em Maringá", que mostra, por meio de painéis, fatos importantes que marcaram a implantação dos sistemas de água e esgoto na cidade. Também estão sendo expostos objetos antigos, fotos e documentos que fizeram parte desta história.USO RACIONAL - No estande da empresa também foi montada uma maquete sobre o uso racional da água. Funcionários da Companhia apresentam os pontos de uma residência onde mais se consome água e dão dicas importantes para que as pessoas possam evitar desperdícios no dia-a-dia.HOMENAGEAR - De acordo com o gerente geral da Sanepar para a região Noroeste, Sérgio Veroneze, a empresa resolveu abordar a história do saneamento como uma forma de homenagear Maringá pelos seus 70 anos."A Sanepar faz parte desta história e o saneamento foi, e continua sendo, uma parte importante para o crescimento da cidade. Nos últimos anos Maringá tem sido destaque nesta área em todo o país", ressaltou Veroneze.A cidade ocupa, segundo o Trata Brasil, a quarta colocação no Ranking do Saneamento e está em primeiro lugar entre os municípios da Região Sul do país. Hoje 100% da população é atendida com água tratada e mais de 98% conta com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.O estande da Sanepar está aberto à visitação durante a semana, das 14h às 22h, e nos finais de semana e feriado das 10h às 22h, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.