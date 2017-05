Cida Borghetti transfere gabinete para a Expoingá

Publicado em 04/05/2017 14:50

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, vai transferir o gabinete para a Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá, a Expoingá 2017. A mudança ocorre a partir desta sexta-feira (5), quando ocorrerá a abertura oficial do evento com a participação do governador Beto Richa.Cida Borghetti afirma que a mudança facilita as reuniões e audiências com lideranças da região Noroeste e de outras partes do Estado. “A Expoingá é uma das feiras do setor mais importantes do país. Reúne produtores e lideranças de todo o Estado. Uma boa oportunidade para recebermos demandas e discutirmos soluções em conjunto para o desenvolvimento do Paraná”.O convite para transferir o gabinete partiu da presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Maria Iraclézia. A vice-governadora ocupará uma das salas da SRM durante o evento.EXPOINGÁ - O Governo do Paraná estará presente na Expoingá com estandes e ações da Secretaria da Agricultura, Iapar, Emater, Sanepar e BRDE. Este ano, a Expoingá chega à 45ª edição com cerca de mil expositores da indústria, comércio, agronegócio, serviços, entretenimento e gastronomia. A expectativa é de que sejam movimentados R$ 400 milhões com um público de 500 mil pessoas.Considerada uma das principais feiras agropecuárias do país e uma grande vitrine para exposição e comercialização de produtos, a Expoingá 2017 acontece de 4 a 14 de maio com o tema "Uma trajetória de Sucesso".Além das tradicionais exposições e leilões de animais, a Expoingá traz como novidades o inédito Museu Itinerante do Videogame, que pela primeira vez vem a Maringá e o Espaço da Carne Goumert, com apresentação do que há de melhor em genética animal e qualidade da carne.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: