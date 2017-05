Motoristas que acessam o cais farão recadastramento biométrico em junho

Publicado em 04/05/2017 11:51

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) vai fazer em junho o recadastramento biométrico dos motoristas que necessitam de acesso ao cais do Porto de Paranaguá. A medida se deve ao aperfeiçoamento dos sistemas e das normas internacionais de segurança, assim como das normativas da Receita Federal.De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, com a conclusão do aperfeiçoamento dos sistemas de controle, todos os portões de acesso ao Porto passarão a funcionar de forma automatizada e autônoma."Os portões de acesso ao cais do Porto de Paranaguá serão controlados por inteligência artificial, facilitando a entrada e promovendo maior agilidade aos seus usuários", explica DividinoAtualmente a Appa já exige o credenciamento prévio de todos as pessoas e veículos que necessitam acessar as áreas restritas do Porto de Paranaguá.O acesso de pessoas é feito por meio de crachás e biometria digital. Para o acesso de veículos existe um sistema de controle de reconhecimento do número das placas dos carros, sistemas de controle com cancelas por rádio frequência e sistema de controle por circuito fechado de TV. No entanto, ainda não ocorre a biometria.Com as novas tecnologias, o motorista fará a sua biometria no portão de acesso e que deverá coincidir com o registro do veículo."Todos estes sistemas serão aperfeiçoados, em atendimento as normas internacionais e nacionais de segurança e, por este motivo, teremos que recadastrar todos os motoristas", completou Dividino.A Appa divulgará nos próximos dias as datas e os locais onde serão feitos os recadastramentos biométricos para evitar transtornos aos usuários e clientes do Porto de Paranaguá.