Tecpar promove curso de documentação para laboratórios

Publicado em 04/05/2017 10:10

O Tecpar Educação, divisão do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) responsável por produzir conteúdos para qualificação profissional, promove, no dia 12 de maio, o curso "Elaboração de Documentos para Laboratórios". As inscrições estão abertas.Ministrado em parceria com o Paraná Metrologia, o curso tem como objetivo apresentar aos participantes como desenvolver a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade para Laboratórios de Calibração e Ensaios, para atender aos requisitos da Norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005.O conteúdo, voltado a profissionais que atuam em laboratórios, vai explorar os requisitos das normativas e ainda apresentar orientações para a elaboração de manual da qualidade, de listas mestras, de procedimentos gerenciais, de formulários da qualidade e técnicos e de procedimentos técnicos.O curso será das 8h às 17h, no campus CIC do Tecpar, que fica na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, na Cidade Industrial de Curitiba. As inscrições custam R$ 475 e podem ser feitas pelo e-mail cursos@paranametrologia.org.br . Mais informações podem ser obtidas pelo site www.paranametrologia.org.br e pelo telefone (41) 3362-6622.Tecpar - O Tecpar é uma empresa pública do Governo do Estado que tem 76 anos de atividade. Os negócios do instituto são divididos em quatro grandes unidades: Soluções Tecnológicas, para dar apoio às empresas que buscam inovar; Empreendedorismo Tecnológico Inovador, com suas incubadoras tecnológicas e com os parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico da Saúde; Educação, com qualificação para o mercado privado e ainda com desenvolvimento de capacitações para servidores municipais de prefeituras paranaenses; e Indústria Farmacêutica e Biotecnológica, com desenvolvimento e produção de kits diagnósticos veterinários, vacina antirrábica e produção de medicamentos de alto valor agregado para a saúde pública brasileira.Além disso, o instituto atende demandas do Governo do Estado – é executor de projetos na área de energias renováveis e empreendedorismo tecnológico.Saiba mais sobre o instituto em www.tecpar.br ServiçoCurso "Elaboração de Documentos para Laboratórios"Data: 12 de maioHorário: das 8h às 17hInvestimento: R$ 475Local: Câmpus CIC do Tecpar (Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775 – Cidade Industrial de Curitiba)Inscrições: cursos@paranametrologia.org.br Informações: Pelo site www.paranametrologia.org.br e pelo telefone (41) 3362-6622Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: