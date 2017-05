Paraná alerta para números alarmantes de intoxicação por medicamentos

Publicado em 04/05/2017 09:30

Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que desde 2012 o Paraná já registrou 17969 casos de intoxicação causada por medicamentos. Apenas no ano passado, o número chega a 4053. Mais de metade destes casos ocorre com pessoas entre 20 e 49 anos e pouco mais de 71% das vítimas são mulheres.“Esses dados mostram a necessidade de conscientizar a população sobre o uso racional de medicamentos. A automedicação pode mascarar sintomas ou até mesmo provocar intoxicações graves e é importante que as pessoas saibam como evitar essas situações”, ressalta o secretário estadual da Saúde Michele Caputo Neto.Os números assustam, e com razão. No comparativo, por exemplo, com os casos de intoxicação envolvendo agrotóxicos de qualquer natureza (883), o número de casos de intoxicação por produtos químicos (1834) ou os casos envolvendo intoxicação pelo uso de drogas (3956), no mesmo período, é possível verificar que os medicamentos estão na liderança absoluta.A Secretaria revela, ainda, que mais de cinco mil destes casos ocorreram em virtude de fatores como a má conservação do medicamento e a ingestão de produtos fora do prazo de validade, erros na prescrição ou administração e a automedicação.USO RACIONAL – O uso racional de medicamentos é um conceito onde o paciente recebe todas as informações necessárias para que faça o melhor uso do tratamento prescrito. Desde o porquê de sua recomendação até qual a maneira correta para armazená-lo em casa.“A orientação para uso racional de medicamentos visa despertar uma maior consciência para o assunto evitando que, por exemplo, as pessoas se automediquem ou saiam de um consultório médico com dúvidas. Algo que infelizmente ainda é frequente”, destaca o chefe da divisão de Vigilância Sanitária de Produtos, Luciane Otaviano de Lima.Para Glaci Fecchio, que há mais de 10 anos cuida da mãe, as dificuldades em coordenar a administração correta de remédios são muitas. “Minha mãe toma oito remédios diferentes por dia e tem medo de que o medicamento vá causar algo ruim. A gente não sabe direito o que ele vai fazer”, relata Glaci.A Secretaria de Estado da Saúde ressalta que idosos merecem atenção especial neste assunto. Comumente pessoas com maior idade costumam consumir uma maior gama de medicamentos diariamente. Para inseri-los no conceito de uso racional de medicamentos, a Secretaria criou uma série de materiais gráficos, distribuídos em eventos públicos ou mesmo em empresas e instituições, orientando que, por exemplo, criem listas de seus medicamentos e tirem dúvidas com médicos e farmacêuticos.O Conselho Regional de Medicina ressalta a importância de se seguir uma receita ao pé da letra. “A receita é a complementação do ato médico”, afirma o pediatra Maurício Marcondes Ribas, conselheiro corregedor geral do CRM-PR. Para o conselheiro, por mais que os sintomas sumam, o tratamento deve ser feito até o final. “Uma dor de ouvido, por exemplo, pede sete dias de tratamento. Mas depois do quarto ou quinto dia, quando os sintomas somem, o paciente não deve parar de tomar o remédio, para que o tratamento seja eficaz”, enfatiza Ribas.PERIGO – Sintomas considerados mais corriqueiros como dores de cabeça ou garganta dificilmente levam um paciente a uma Unidade de Saúde. Geralmente eles optam por uma farmácia e compram algo que já tenha visto funcionar.Paula Rossignoli, do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, explica os problemas que isto pode causar. “Muitas vezes nem o farmacêutico nem o paciente sabem exatamente qual é o problema. E tomar um remédio sem uma avaliação médica pode acarretar eventos adversos severos”, afirma.Paula fala, ainda, a respeito do armazenamento inadequado de medicamentos dentro de casa: a famosa gaveta de remédios. Deixá-los expostos à luz solar, variações de temperatura e umidade podem reduzir sua eficácia. “É recomendado que periodicamente as pessoas peguem suas caixinhas e gavetas de remédios e façam uma revisão”, reforça.SERVIÇO: Em comemoração ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado no dia 5 de maio, o Conselho Regional de Farmácia vai oferecer à população orientações sobre o uso correto de medicamentos. A programação do evento é a seguinte:04/05Ponta GrossaLocal: Terminal CentralHorário: 9h às 15h05/04CuritibaLocal: Boca MalditaHorário: 8h às 14hLondrinaLocal: Calçadão do CentroHorário: 8h às 12hUmuaramaLocal: Farmácia da PartilhaHorário: 7h30 às 12hMaringáLocal: Átrium Centro Empresarial - Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 632Horário: 14h às 17h3006/05Francisco BeltrãoLocal: Calçadão CentralHorário: a partir das 8hCascavelLocal: Av. Brasil (em frente da Catedral Nossa Senhora Aparecida)Horário: 8h30 às 17h(Box)Consulta Farmacêutica está disponível em seis unidades do Farmácia do ParanáO Governo do Estado oferece, em seis unidades da Farmácia do Paraná, o projeto de Consulta Farmacêutica. Nessas unidades, os pacientes, que recebem medicamentos de alto custo e uso contínuo, são orientados sobre a melhor forma de usá-los.“É um momento único onde trazemos informações essenciais ao paciente e isso tem mudado a consciência do farmacêutico e do usuário do medicamento sobre seus papéis”, explica Rossignoli, que também é coordenadora do projeto.Para Albert Cardoso, farmacêutico que trabalha no projeto, é uma forma de tornar o tratamento mais simples e eficiente. “Às vezes o médico explicou e o paciente não entendeu. E resolvemos isso escutando o paciente. Quando você ouve um paciente ele passa a aceitar sua doença e aceitar o tratamento”, declarou.Entender todos os porquês de um tratamento faz com que o paciente sinta-se confortável para que o leve até o final. E, acima de tudo, o faça da maneira correta, com maior consciência.“Eles sempre dão uma olhadinha nas minhas receitas e sempre esclarecem todas as minhas dúvidas. É como uma pré-consulta, só que melhor. Eles explicam tudo que a gente precisa entender”, declarou Adélia Aparecida Teixeira, usuária do projeto há mais de um ano.As Regionais de Saúde que contam com o serviço atualmente são 2ª RS – Metropolitana de Curitiba, 4a RS – Irati, 9a RS – Foz do Iguaçu, 10a RS – Cascavel, 12a RS – Umuarama e 13a RS – Cianorte.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: