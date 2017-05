Atletas e técnicos já podem se inscrever no Talento Olímpico do Paraná

Publicado em 03/05/2017 18:08

As inscrições para a edição 2017 do Talento Olímpico do Paraná estão abertas a partir desta quarta-feira (03). Os interessados devem se inscrever até as 23h55 de 12 de maio de 2017 no site www.top2020.uel.br .Criado em 2011, o TOP é o maior programa estadual de incentivo ao esporte e apoia com bolsas mensais atletas e técnicos de todos os níveis, da formação à prática de alto rendimento. O foco principal é o crescimento desportivo paranaense, aliado ao desenvolvimento social.O programa do Governo do Estado oferta 1,6 mil bolsas ao ano. Somente em 2017, serão R$ 4,75 milhões pagos em bolsas-atleta, provenientes de patrocínio exclusivo da Copel. Ao longo de cinco edições – 2011 a 2016 – foram atendidos 5.648 atletas e técnicos, com um investimento total de R$ 20 milhões.O sucesso do programa foi comprovado pelos bons resultados obtidos em 2016. Pela primeira vez, o Paraná foi campeão geral dos Jogos Escolares da Juventude, etapa nacional de 12 a 14 anos. Das 50 medalhas, 30 foram de bolsistas do TOP. O Brasil foi o campeão geral da Gymnasiade, os Jogos Escolares Mundiais. Neste evento, o Paraná ajudou o País com 17 medalhas, das quais 16 foram de atletas do Talento Olímpico. A grande consagração veio com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O TOP chegou ao Rio de Janeiro com 32 atletas e dois técnicos, em 19 modalidades, voltando para casa com duas medalhas de prata, com Ágatha Bednarczuk (vôlei de praia) e Marcelo Santos (bocha paralímpica)."O sucesso de talentosos atletas paranaenses, revelados por este projeto em suas cinco primeiras edições, já nos proporcionou um grande orgulho. Tenho certeza que este mesmo sucesso se repetirá com a sexta edição e em mais um ano de realizações e de colaboração ao desenvolvimento desportivo nacional", disse o governador Beto Richa.O secretário do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, falou sobre a importância da continuidade do TOP após os Jogos Rio 2016. "Esse programa é um compromisso que o governador assumiu com o esporte do Paraná. Ainda no ano passado, ele já garantiu que teríamos o projeto este ano novamente. Uma parceria com a Copel que nos permite investir para beneficiar nossos atletas e técnicos.".NOVAS MODALIDADES - O Talento Olímpico do Paraná contempla exclusivamente modalidades que façam parte do quadro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, definidas respectivamente pelos Comitê Olímpico Internacional (COI) e Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês). Neste novo ciclo, entram surfe, skate, beisebol/softbol, escalada, karatê, e, no paradesporto, badminton e taekwondo.CATEGORIAS - Em 2017, serão oito categorias: TOP Formador, TOP Técnico Formador, TOP Estadual, TOP Técnico, TOP Nacional, TOP Internacional, TOP Rio 2016 e TOP Medalhista. Confira os valores, critérios, faixas etárias, documentos necessários, quantidade de bolsas ofertadas para cada categoria e demais detalhes no REGULAMENTO Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: