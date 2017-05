Plano Estadual de Resíduos Sólidos é tema de oficina promovida pela SEMA

Publicado em 03/05/2017 17:30

Técnicos das empresas que compõem o consórcio contratado para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná (PERS/PR) participaram nesta quarta-feira (03) da 1ª Oficina Técnica do PERS, em Curitiba. O plano consolidado foi apresentado aos funcionários do consórcio, que é formado pelas empresas EnvEx e Engebio, vencedoras do processo licitatório 02/2016-SEMA/PR.Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente Antônio Carlos Bonetti, resolver o problema do lixo no Paraná é uma prioridade para o governo do Paraná. "A questão da destinação dos resíduos sólidos é com certeza um dos maiores desafios da humanidade, o Governo do Paraná tem consciência da complexidade do tema e da urgência na adoção de medidas para mitigar os danos causados ao meio ambiente. Por isso contratamos a elaboração desses estudos, com objetivo de obter subsídios para orientar o Estado e os municípios para enfrentar a problemática da destinação correta dos resíduos sólidos, seja através de novas tecnologias, seja por meio da reunião dos municípios em consórcios", disse o secretário.- Dentre os objetivos do PERS/PR estão o incentivo à indústria da reciclagem, proteção da saúde pública e a erradicação de áreas irregulares para destinação de resíduos sólidos. Para tanto, ele prevê a adoção de medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada desses resíduos, metas de redução, reutilização, reciclagem e aproveitamento energético do lixo, além da recuperação de lixões."O plano tem como missão o levantamento de dados, a definição de cenários, estabelecimento de metas, prazos e ações para a área de resíduos sólidos no estado do Paraná", informa o coordenador de resíduos sólidos da SEMA, Vinicio Bruni."Nós já tínhamos um plano de regionalização da política estadual de resíduos. Mas este plano era restrito aos resíduos sólidos urbanos. Com a atualização que está sendo promovida, serão contemplados outros resíduos como os industriais, hospitalares, de saneamento, de transporte e da construção civil. O estudo vai permitir que conheçamos a situação atual do Paraná para podermos tomar medidas que corrijam, que mudem ou que melhorem a qualidade do setor", complementa Bruni.- Os planos estaduais de resíduos sólidos, assim como os planos municipais, são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei Federal nº 12.303 e que reúne princípios, objetivos e diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no Brasil. A elaboração do PERS é condição para que os estados tenham acesso a recursos da União destinados à gestão de resíduos sólidos ou para serem contemplados por incentivos de entidades federais de crédito e fomento para esta destinação.