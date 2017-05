Paraná e Hyogo querem reforçar parceria na área de energia limpa

Publicado em 03/05/2017 16:40

O governador Beto Richa recebeu nesta quarta-feira (3), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o novo representante oficial da província de Hyogo, no Japão, Nobuyuki Nagata. No encontro, Richa disse que vai dar prosseguimento a proposta de pesquisas conjuntas entre os dois estados, da área de energia limpa.“Reafirmamos nosso compromisso de seguir adiante com o projeto de energias renováveis que temos em conjunto. Além da Copel, vamos ter também o apoio da Itaipu”, disse o governador. A cooperação técnica entre o Paraná e Hyogo nesta área foi firmada em agosto de 2015, em Curitiba, com a presença do governador de Hyogo, Toshizo Ido.- Richa também ressaltou a continuidade da parceria com o Japão. “Queremos estreitar cada vez mais nosso relacionamento com a comunidade japonesa, que contribui enormemente com o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, disse ele.O Paraná dá atenção especial aos japoneses, segundo Noboyuki Nagata. “Esse relacionamento, que sempre foi intenso, vai gerar ainda mais frutos futuramente, em diversos setores”, disse. Além de troca de conhecimento na área de pesquisa científica, o governo estadual e Hyogo também pretendem fechar parcerias nas áreas de economia e tecnologia.- O Paraná é estado-irmão da província de Hyogo e quatro municípios paranaenses mantêm relações de co-irmandade com cidades japonesas: Curitiba é cidade-irmã de Himeji; Londrina de Nishinomiya; Maringá de Kakogawa; e Paranaguá de Awaji-shi.A boa relação entre os dois estados se iniciou em 1964, com a cooperação entre as Assembleias Legislativas do Paraná e de Hyogo. Em 1970, o acordo de cooperação foi firmado. Em agosto 2015, o governador de Hyogo, Toshizo Ido, esteve em Curitiba para a solenidade de comemoração dos 45 anos de irmandade entre o Paraná e a província.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: