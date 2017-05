UEPG leva campanha sobre uso racional de medicamentos ao Terminal Central

Publicado em 03/05/2017 15:47

Como em anos anteriores, o Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) promove nesta quinta-feira (04.05), no Terminal Central de Transporte Coletivo, da 9h às 15h, a campanha sobre o uso racional de medicamentos. Neste ano, a campanha envolve o projeto Falando em Família da instituição.O evento de saúde faz parte das comemorações ao Dia Nacional de Luta dos Estudantes de Farmácia e a data (maio) marca a realização, por todo o Brasil, de uma campanha com a população, explica o professor Sinvaldo Baglie, coordenador da ação. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Departamento de Direito das Relações Sociais da instituição e o Conselho Regional de Farmácia"O evento tem como objetivo principal o esclarecimento do uso correto de medicamentos pela população em todos os seus aspectos", diz o professor - a busca pelo diagnóstico da doença, correta aquisição e uso do medicamento, verificação da cura ou estabilização do problema, e descarte correto dos medicamentos.A campanha também visa o aperfeiçoamento das habilidades envolvidas na comunicação interpessoal, contato com a população, trabalho multidisciplinar e a possibilidade de esclarecer a população sobre a profissão farmacêutica e suas atribuições.INFORMAÇÕES E ALERTAS - Ao longo da campanha a população recebe esclarecimentos acerca dos riscos da automedicação, do uso correto de plantas medicinais, dos antimicrobianos e de outros medicamentos. A organização também presta informações quanto ao uso de medicamentos em pacientes idosos, crianças e gestantes. A campanha realiza como triagem a verificação da pressão arterial e glicemia capilar com informes sobre as consequências das alterações dos valores registrados. A campanha tem a participação de alunos das áreas envolvidas que vão distribuir folhetos explicativos sobre temas diversos relativos a medicamentos e plantas medicinais, além de contribuir com explicações orais dos temas.FALANDO EM FAMÍLIA – "Falando em Família" é um projeto de extebnsão, parceria da UEPG, Faculdade Secal e do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), por intermédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa.Lançado em 2015, o projeto reúne equipe de professores e alunos das duas instituições de ensino, com o propósito de auxiliar na amenização dos prejuízos dos conflitos familiares por meio do incentivo à conciliação e à solução pacífica de dissensos (discordâncias).Isso porque, desta forma, entende-se haver menos prejuízos no que se refere aos laços afetivos e, principalmente, o menor risco de prejuízos de ordem imaterial a todos os envolvidos, especialmente dos vulneráveis.