Cultura abre processo para eleger novos membros da CProfice

Publicado em 03/05/2017 15:40

A Secretaria de Estado da Cultura deu início ao processo para a composição da nova Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Cprofice) com o cadastramento de entidades culturais interessadas em indicar representantes para a comissão. A relação dos documentos necessários para participar do processo está na resolução Nº 015/2017 e disponível no site www.cultura.pr.gov.br . O prazo encerra no dia 12 de maio de 2017.A comissão será formada por 21 membros titulares e respectivos suplentes. Os dez membros pertencentes à comunidade artístico-cultural do Paraná serão indicados pelas entidades representativas das áreas de Artes Visuais, Audiovisual (áudio e vídeo), Circo, Dança, Literatura, livro e leitura; Música, Ópera, Patrimônio cultural material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e Teatro.Outros dez membros serão indicados pelo secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, entre eles o presidente da comissão. O 21º membro e seu suplente são dirigentes municipais de cultura que serão escolhidos entre seus pares por meio de uma votação no dia 19 de maio, durante o Encontro de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura do Paraná.HABILITAÇÃO - Somente as entidades previamente cadastradas e habilitadas pela Secretaria da Cultura poderão participar da seleção da CProfice. No dia 19 de maio será publicada a relação das entidades representativas habilitadas em cada área de atuação no site da Secretaria da Cultura.INDICAÇÃO - As entidades habilitadas devem enviar a relação dos candidatos indicados para o pleito no período de 22 a 26 de maio de 2017.INSCRIÇÕES - No período de 29 de maio a 2 de junho, os candidatos indicados devem se inscrever por meio de um formulário que será disponibilizado no site www.cultura.pr.gov.br e enviar a documentação descrita na resolução Nº 015/2017. O participante poderá se candidatar a membro de apenas uma das áreas artístico-culturais. Até o dia 8 de junho será publicada a lista oficial no site da SEEC com os candidatos habilitados a participar do pleito.ELEIÇÃO - A eleição para a escolha dos dez membros e respectivos suplentes será realizada no dia 24 de junho de 2017, das 14h às 17h, no Auditório Brasílio Itiberê (anexo à Secretaria de Estado da Cultura), na Rua Cruz Machado, 138, no Centro de Curitiba, Paraná.Convocação e regulamento: www.cultura.pr.gov.br Informações: 41 3321-4826 e 41 3321-4777Confira AQUI tabela com o cronograma completo.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: