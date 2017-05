Projeto "Aventuras Teatrais apresenta a peça O livro mágico na Biblioteca Pública do Paraná

Publicado em 03/05/2017 14:50

A companhia Mundo da Criança é a atração de mais uma edição do projeto "Aventuras Teatrais" da Biblioteca Pública do Paraná, que acontece nesta sexta-feira (5). O grupo apresenta a peça O livro mágico, no auditório, em duas sessões: às 9h30 e 14h30. A entrada é franca.Dirigida por Guaraci Junior, Taynara Siqueira e Viviane Falkenbach, o espetáculo trata do luto na infância. A personagem principal perde um familiar e usa a imaginação e suas memórias para lidar com a tristeza e redescobrir o que é ser criança.Organizado pela Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná, o projeto Aventuras Teatrais busca aproximar o público infantojuvenil do universo das artes cênicas. "O objetivo é criar, por meio do teatro, uma porta de entrada para o mundo das ideias. São espetáculos que proporcionam reflexão e ampliam as possibilidades culturais do público, seja ele formado por crianças, adolescentes ou até mesmo adultos", explica Lidiamara Grosso, chefe da seção.Serviço:“Aventuras Teatrais” com Companhia Mundo da CriançaDia 5 de maio, às 9h30 e 14h30, no Auditório da BPPR. Cândido Lopes, 133, Curitiba — PREntrada francaMais informações: (41) 3221-4980Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: