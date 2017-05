Acidentes nas rodovias estaduais caem 13,7% com orientação e fiscalização

Publicado em 03/05/2017 12:00

As ações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) durante a Operação 1° de Maio reduziram em 13,7% os acidentes nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais do Paraná, na comparação com o mesmo período do ano passado. Desde as 14h de sexta-feira (28) até as 23h desta segunda (01), ocorreram 94 acidentes, com 11 mortes e 90 feridos. No mesmo período do ano passado foram registrados 109 acidentes, com sete óbitos e 95 feridos. Os policiais militares fizeram bloqueios, abordagens, vistorias, fiscalizações e testes de etilométricos.Neste feriado foram feitos 1.153 testes etilométricos (teste do bafômetro), 3.221 imagens de radar e 1.740 autuações, das quais sete por dirigir sob influência do álcool (Artigo 165) e duas por embriaguez ao volante (Artigo 306), e 50 veículos retidos. Em 2016, no mesmo período, houve 160 testes etilométricos, 2.421 imagens de radar e 1.338 autuações, das quais cinco foram pelo Artigo 165 (infração de trânsito) e quatro pelo Artigo 306 (crime de trânsito), e 89 veículos retidos. Ocorreram quatro atropelamentos neste feriado prolongado e dois em 2016.“Observamos o excesso de velocidade por parte de alguns condutores e também a passagem ou ultrapassagem em locais não adequados, colocando em risco a vida do motorista e também de terceiros”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto. “Diminuímos os acidentes das rodovias em razão da nossa fiscalização. Atuamos de forma muito firme com a utilização de radares e etilômetros, trazendo uma consciência para aqueles motoristas que por vezes acham que não serão fiscalizados”, destaca o comandante.LITORAL - Nas rodovias que ligam a região litorânea do Paraná, o BPRv registrou cinco acidentes (um atropelamento), com sete feridos. Foram feitos oito testes etilométricos, 742 imagens de radar e 85 autuações. Quatro veículos foram retidos. Em 2016, no mesmo período, houve dois acidentes (um atropelamento), com um ferido, uma autuação pelo Artigo 165 (dirigir sob efeito de álcool), 452 imagens de radar, 143 autuações e 14 veículos foram retidos.“Vamos continuar com as nossas fiscalizações e orientações, intensificando ainda mais as ações neste mês de Maio, quando são mundialmente realizadas campanhas de prevenção e de educação no trânsito, visando a preservação da vida, o nosso maior patrimônio. Atuamos diretamente com a comunidade para trazer maior conscientização sobre o trânsito”, destaca o tenente-coronel Zanatta.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: