Empresa incubada no Tecpar é uma das mais atraentes para investimentos no Brasil

Publicado em 03/05/2017 09:53

A Beenoculus, empresa abrigada na Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec), foi a segunda colocada no Ranking 100 Open Startups Brasil 2017, que elenca as empresas mais atraentes para negócios e investimentos do país. A companhia, que desenvolveu um óculos de realidade virtual de baixo custo para smartphones e uma plataforma em nuvem para distribuir material audiovisual com imagens em 360 graus, participa do programa de incubação do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) desde 2014.Com contratos fechados com gigantes nacionais como Itaú Unibanco, Cisco e Embraer, a Beenoculus atua no setor de educação formal, técnica e profissional e foi classificada pelo ranking em primeiro lugar na categoria "Futuro da Educação".O 100 Open Startups é uma plataforma internacional de conexão de startups e grandes empresas. O ranking é resultado de um processo anual que envolve especialistas do mercado, como aceleradoras, investidores e grandes empresas, e reconhece as startups que mais despertaram interesse em grandes instituições.COMPETIÇÃO - As etapas incluíram o processo online com mais de quatro mil avaliações, além de outras quatro mil análises geradas em encontros e demo days em diversas cidades do Brasil (Curitiba, Campinas, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Recife, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis e Belo Horizonte).As 100 startups que apresentaram melhor desempenho no período de um ano, despertando interesse ou fechando contratos com grandes empresas brasileiras, estão no Ranking 100 Open Startups Brasil 2017.PREMIADA - A Beenoculus acumula outras premiações. Em 2015, a empresa foi a vencedora do 4º Prêmio Estadão PME, na categoria Tecnologia Criativa. Ainda naquele ano, a Beenoculus foi a primeira colocada do Prêmio Bem Feito no Paraná, do jornal Gazeta do Povo, na categoria Startup. Conheça a empresa pelo site www.beenoculus.com INTEC - Empreendedores que queiram participar do programa de incubação do Tecpar podem se inscrever ao longo do ano para concorrer a uma vaga em uma das duas unidades da Intec, em Curitiba e em Jacarezinho.São ofertadas vagas para a modalidade residente – quando a empresa fica nas dependências da Intec – e para a incubação não residente, quando o empresário não se instala na incubadora, mas conta com o apoio dos especialistas do instituto.Podem participar do processo de incubação pessoas físicas, como universitários, pesquisadores e empreendedores que tenham um negócio inovador, ou pessoas jurídicas. Ao longo de 27 anos, a Intec já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios.No momento, nove empresas passam pelo programa da Intec, com o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas: Beetech/Beenoculus, Werker, Vuk Personal Parts, Compracam, Provena, RR Import, Forrest Brasil Tecnologia, OrangeLife e Neurocel.Conheça a incubadora do Tecpar pelo site intec.tecpar.br/comoincubar.