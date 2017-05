Eleitores do Conselho Estadual da Cultura devem se inscrever até 19 de maio

Publicado em 02/05/2017 17:20

As pessoas interessadas em votar nas eleições que vão definir os representantes da sociedade civil no Conselho Estadual da Cultura (Consec), nas áreas artístico-culturais e também das macrorregiões do Estado, devem se inscrever como eleitores até 19 de maio no site www.cultura.pr.gov.br. A eleição dos novos membros do Conselho ocorrerá em Conferência Estadual que acontece nas oito macrorregiões histórico-culturais do Estado, de 27 de maio a 11 de junho de 2017.Para votar nos candidatos os eleitores devem ter idade mínima de 16 anos e estar inscritos previamente. No dia da eleição, o eleitor poderá votar em um candidato da macrorregião a que pertence e em um candidato da área cultural, conforme opção no ato da sua inscrição. Além disso, deve apresentar um documento oficial com foto.ELEIÇÕES - Serão escolhidos os conselheiros titulares e respectivos suplentes, representantes das oito regiões histórico-culturais definidas no Decreto n.º 6161/2012, e os representantes das 10 áreas artístico-culturais - artes visuais; audiovisual; circo; ópera; teatro; dança; música; literatura, livro e leitura; patrimônio cultural material e imaterial; e manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura.Confira AQUI o cronograma da Conferência Estadual de Cultura do Paraná 2017.ServiçoInscrição dos eleitores para o Conselho Estadual da CulturaPrazo: até 19 de maio de 2017Formulário disponível em www.cultura.pr.gov.br Informações: (41) 3321-4706 e (41) 3321-4777