Wilson Quinteiro assume a presidência da Paranaprevidência

Publicado em 02/05/2017 16:10

O novo presidente da Paranaprevidência é Wilson Quinteiro, que foi deputado estadual, secretário especial de Relações com a Comunidade no Governo do Estado e diretor de Operações do BRDE. Quinteiro substitui no cargo a Rafael Iatauro.A solenidade de posse aconteceu nesta terça-feira (02), com a participação do secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento e presidente do Conselho de Administração da Paranaprevidência, Norberto Ortigara; da secretária estadual da Administração e da Previdência, Márcia Carla Pereira Ribeiro, e dos secretários estaduais da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e do Planejamento, Cyllêneo Pessoa Pereira Junior.Wilson Quinteiro ressaltou a importância da missão e a sensibilidade necessária para tratar com o tema previdência. “Tenho certeza de que teremos um grande diálogo neste trabalho. Mais do que um debate, um diálogo. Na Paranaprevidência temos um quadro de pessoas preparadas para que, em equipe, possamos tomar as decisões certas”, afirmou. Ele também enalteceu a gestão de Rafael Iatauro. “Pretendo dar sequência”, declarou.A secretária da Administração disse que, por ser servidora de carreira no Estado, e por estar próxima da aposentadoria, tem toda a percepção da importância da Paranaprevidência, da administração dos fundos que alimentam e possibilitam o pagamento mensal das aposentadorias e pensões no Paraná. “Precisamos estar atentos à realidade brasileira, mas principalmente à realidade paranaense, sempre pensando nas soluções que sejam mais acertadas e responsáveis”, disse ela.Já o presidente do Conselho de Administração, Norberto Ortigara, destacou a importância de medidas que estão acelerando o processo de atendimento aos beneficiários da instituição. “A nossa obrigação é pagar em dia, cumprir com as obrigações com responsabilidade e tratar bem aqueles que são nossos clientes, os aposentados e pensionistas do Estado do Paraná”, declarou.PRESENÇAS – Participaram, também, o diretor de Seguridade Funcional da Secretaria da Administração, Mauro Ribeiro Borges; os diretores do BRDE , Orlando Pessuti (Administrativo) e João Luiz Agner Regiani (Operações); o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Sérgio Protz, representantes dos Conselhos Fiscal e de Administração da Paranaprevidência.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: