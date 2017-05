Detran Paraná promove ações de conscientização no Maio Amarelo

Publicado em 02/05/2017 15:13

O mês de maio é de alerta para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres de todo o mundo. A campanha internacional Maio Amarelo – Atenção pela Vida marca a mobilização para a diminuição dos índices de mortes e acidentes de trânsito. Por isso, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) preparou uma série de ações educativas em todo o Estado. Serão palestras, teatros, blitz, visita às escolas, universidades, passeios ciclísticos e passeatas ao longo do mês.“Vamos trabalhar com diferentes públicos e materiais pensados para cada um deles. Teremos a continuação da campanha PerigosaMente, que usa desenho animado e jogos, para falar com as crianças. Trata-se de uma ação pensada no público jovem para as redes sociais. Teremos também um vídeo para TV voltado para o público adulto, além de peças gráficas, spots para rádio e campanhas online”, explica o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.“Serão mensagens diferentes, mas com a mesma ideia central: no trânsito cada escolha importa. Dirigir embriagado não é acidente, é escolha. Isso vale para quem fala ao celular ao volante, atravessa fora da faixa de pedestre, não usa capacete, não respeita os limites de velocidade e tantas outras atitudes que adotamos diariamente”, completa ele.ATIVIDADES: Na sexta-feira (5), Dia Mundial do Trânsito, o Governo do Paraná lança a campanha 2017 junto com entidades parceiras. A solenidade, com o governador Beto Richa, acontece às 10h, no Palácio das Araucárias.No mesmo dia, a partir das 22h, equipes do Detran fazem a ação Se Liga no Trânsito – Se beber não dirija, em parceria com a equipe do projeto Balada Protegida da prefeitura de Curitiba.No sábado (6), também na Capital, uma ação educativa para motociclistas acontece na rua João Negrão.Em Maringá, na região noroeste do Estado, o Detran terá stand na Expoingá – entre os dias 4 e 14 de maio – e fará atendimento ao público, além de promover atividades de educação infantil durante o dia e ações do Se Liga no Trânsito durante a noite.No dia 8, o Detran e os vereadores de Pato Branco apresentam o projeto de Lei Municipal que institui o Maio Amarelo na cidade. O evento será na Câmara dos Vereadores, às 13h30.Nos dias 11 e 12, o atendimento ao público do Departamento e atividades educativas estarão em Palmital, na feira Paraná Cidadão. Em Curitiba, também no dia 12, acontece uma blitz educativa para pedestres, na rua XV de novembro, a partir das 9h.Em Castro, nos dias 12, 13 e 14, o Detran fará palestras, jogos e brincadeiras no Parque Lacustre. A cidade terá ainda blitz para pedestres no dia 20, blitz para motoristas no dia 26 e encerrará o mês com um passeio ciclístico no dia 31.No dia 20, o BPtran e a Conciclo realizam um passeio ciclístico interparques, a partir das 8h30, nos parques da Capital.Nos dias 25 e 26, o Detran estará presente na feira Paraná Cidadão em Rio Bonito do Iguaçu. No dia 26, acontece ainda blitz educativa para motoristas e motociclistas em 10 pontos de Curitiba.No dia 27, Dia Estadual de Prevenção de Acidentes de Trânsito, será feita uma caminhada pela vida. A saída será às 9h, da praça Santos Andrade até a Boca Maldita. À noite, equipes do Detran farão abordagens educativas no Curitiba Country Festival, alertando sobre os perigos de beber e dirigir.Durante todo o mês, acontecem ainda palestras em escolas, atividades conjuntas com prefeituras, ONGs e entidades da sociedade organizada, além de ações nas 101 unidades do Detran em todo o Paraná.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: