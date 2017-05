DER-PR leiloa 1.158 veículos em condição de sucata em maio

Publicado em 02/05/2017 14:30

Inicia nesta terça-feira (2) a vistoria dos lotes de 1.158 veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual, que serão leiloados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Até 17 de maio, as empresas interessadas podem verificar as condições dos 106 lotes de sucatas que serão vendidas no dia seguinte (18), no auditório do Edifício Sede DER, em Curitiba.Serão comercializados 693 veículos - entre caminhões, automóveis e ônibus - e 461 ciclomotores, que foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. Estes veículos se envolveram em acidentes, estão sem condições de uso ou irregulares quanto ao pagamento de tributos. Como os proprietários não cumpriram o prazo legal para resgatá-los, o Estado pode colocá-los em pasta pública.Os recursos arrecadados com o leilão serão usados para quitar os débitos dos proprietários. Em 2015, o DER leiloou 1.415 veículos e arrecadou R$ 795 mil. No ano passado foram leiloados 1.221 veículos e arrecadados R$ 690 mil. O leilão é destinado exclusivamente a pessoas jurídicas, ou seja, empresas de autopeças, sucatas e ferros-velhos devidamente legalizados e cadastrados na Junta Comercial do Paraná e no Detran/PR.O presidente da Comissão de Leilões do DER-PR, Rogério Scariot, destacou os objetivos da ação. “O leilão contribui para qualidade do meio ambiente e colabora com o trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Estadual, evitando o acúmulo nos pátios localizados nas margens das rodovias do Estado. Além disso, o valor arrecadado também é destinado a quitar os débitos dos automóveis.”DATAS DE CONFERÊNCIA - Nos dias que antecedem o leilão, as empresas interessadas podem conferir os veículos nos depósitos, mas é permitido experimentar ou retirar peças do material exposto. A visitação poderá ser feita das 8h às 18h, até 17 de maio. O edital completo e a relação dos locais de visitação dos 106 lotes disponíveis podem ser acessados no site do DER-PR e na entrada principal do Edifício Sede do DER-PR.Leilão do DERData: 18/05Horário: 14hLocal: Auditório do DER-PR (Av. Iguaçu, 420, 1° andar, bairro Rebouças - CuritibaInformações: Comissão de Leilões do DER/PR / (41) 3304-8111 e 3304-8258Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: