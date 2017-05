Abertas inscrições para o seminário de pesquisa em saneamento ambiental

Publicado em 02/05/2017 12:20

Estão abertas as inscrições para o III Seminário do Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental, que será realizado em Curitiba, no dia 24 de maio. Serão demonstrados os avanços e as descobertas por meio de pesquisas nas áreas de água e esgoto desenvolvidas por universidades do Paraná, com apoio financeiro da Sanepar e da Fundação Araucária.Serão apresentadas nove pesquisas, em três painéis temáticos: adsorção de elementos inorgânicos na água, tecnologias para o uso de adsorventes, tratamento de lixiviado de aterro sanitário em reator UASB. Ao final de cada painel, está previsto um debate.Os palestrantes são pesquisadores da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), além de representantes da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR, da Fundação Araucária e da Sanepar.ÚLTIMAS NOVIDADES - “Neste seminário, estão sendo apresentadas as últimas novidades na área de pesquisa em saneamento dessa cooperação”, diz o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Glauco Requião. “Há um grande esforço da Sanepar e de todas as instituições de ensino envolvidas em buscar respostas sustentáveis para as questões do saneamento. Com este evento, procuramos compartilhar e demonstrar o caminho que já percorremos nesse sentido”, afirma.O evento inicia às 8 horas e se encerra às 15 horas, no auditório do Centro de Tecnologias Sustentáveis da Sanepar (CETS – Rua Engenheiro Antonio Batista Ribas, 151, Curitiba).VAGAS LIMITADAS - As vagas são limitadas. Para inscrever-se, é preciso mandar um e-mail com o assunto “III Seminário de Pesquisa”, contendo dados pessoais (nome completo, instituição, profissão) e de contato (telefone com código e e-mail), até 19 de maio, para apd@sanepar.com.br.PPPSA – As pesquisas, que receberam investimento de R$ 1milhão, foram selecionadas em uma chamada pública de trabalhos ocorrida em 2014, com edital aberto, que previa investigação científica em projetos previamente identificados como necessidades da Sanepar na busca por soluções para os processos de água, esgoto e resíduos sólidos.esta é a terceira fase das apresentações do Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento (PPPSA). Do investimento nas pesquisas, a Sanepar aportou 50% e a Fundação Araucária a outra metade.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: