Biblioteca Pública oferece projeto Roda de Leitura para escolas

Publicado em 02/05/2017 11:20

Voltado para crianças de 3 a 6 anos, o projeto Roda de Leitura da Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para escolas. São encontros com duas horas de duração em que os alunos conhecem vários tipos de livros diferentes e assistem a peças de teatro e sessões de contação de histórias.As escolas interessadas em participar do projeto devem entrar em contato com a Seção Infantil da BPP pelos telefones (41) 3221-4962 e 3221-4980. Há um limite máximo de 40 crianças por encontro. O agendamento é gratuito.Serviço:Projeto Roda de LeituraEncontros com duas horas de duraçãoAgendamento: (41) 3221-4962 e 3221-4980Seção Infantil da BPP (Rua Cândido Lopes, 133 - Centro - Curitiba)Informações: (41) 3221-4980Gratuito