Nova audiência pública vai discutir obras em Pontal do Paraná

Publicado em 02/05/2017 10:00

A construção de uma nova rodovia e de outras obras na infraestrutura de Pontal do Paraná serão discutidas novamente com a população do Litoral. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística programou para 17 de maio a segunda audiência pública para debater os principais pontos do projeto da nova faixa de infraestrutura.Com custo inicial estimado em R$ 309 milhões, o projeto prevê a construção de uma nova rodovia com cerca de 23 quilômetros de pistas duplas, separadas por canteiro central, e acostamentos. O traçado da nova rodovia seria implantado entre a PR-407, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), até a região de Ponta do Poço, zona portuária do município.“Estamos mantendo um diálogo transparente com a população do nosso litoral. O projeto contempla uma série de obras que irão melhorar significativamente a infraestrutura e contribuir para o desenvolvimento econômico da região”, destaca o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa FilhoAlém da nova rodovia, o projeto prevê também transformar a PR-412 em uma avenida urbana. A via de pista simples, que atualmente é a principal rota de acesso às praias do Paraná, passaria a contar com ciclovia em toda sua extensão, estacionamentos nas laterais, calçadas para pedestres, rotatórias, além das quatro vias de acesso interligadas a nova rodovia.De acordo com estudos de tráfego do projeto, a quantidade de veículos que utilizam a PR-412 - que passa por todos os balneários de Pontal do Paraná - deve aumentar em 57% até 2027. Hoje, a PR-412 tem, na temporada de verão, uma média superior a 25 mil veículos por dia e acima de 12 mil nas outras épocas do ano.TRANSPARÊNCIA – A primeira audiência pública promovida em 23 de janeiro deste ano reuniu mais de mil moradores de Pontal do Paraná. Durante a apresentação do projeto, foram debatidos diversos temas e coletados alguns questionamentos para análise e resposta.Os esclarecimentos sobre as dúvidas apontadas na audiência pública foram disponibilizados pela Secretaria da Infraestrutura Logística e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) no link www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=544Na página também é possível consultar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), além de esclarecimentos ao Ministério Público e respostas ao parecer técnico emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP).FAIXA DE INFRAESTRUTURA – A construção da rodovia integra apenas uma parte do projeto que está em discussão com a comunidade. Denominado faixa de infraestrutura, os estudos contemplam ainda a construção de uma nova ferrovia e melhorias nas linhas de transmissão de energia elétrica, saneamento, drenagem e gasoduto.Todas as obras previstas estão planejadas no entorno da nova rodovia. A concentração em uma única faixa de infraestrutura com 23 quilômetros de extensão e 175 metros de largura irá reduzir os impactos ambientais e também diminuir os custos das operações.SERVIÇOAudiência pública sobre faixa de Infraestrutura em Pontal do ParanáData: 17/05 (quarta-feira)Horário: 19hLocal: Ginásio de Esportes da Associação BanestadoAvenida Marginal, nº 1318 - Praia de Leste - Pontal do ParanáSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: