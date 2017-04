Richa inaugura modernização do Ginásio do Tarumã, em Curitiba

Publicado em 29/04/2017 18:20

O governador Beto Richa entregou neste sábado (29) as obras de reforma, modernização e adequação de segurança do Ginásio Professor Almir Nelson de Almeida, conhecido como Ginásio do Tarumã, em Curitiba. O Governo do Estado investiu mais de R$ 1,4 milhão na revitalização do ginásio, que é o maior e mais tradicional espaço público da área de esporte da capital, agora com capacidade para 4.550 pessoas.A abertura foi marcada por uma partida de exibição de ex-atletas do time de vôlei Rexona, que fez história em Curitiba, e que jogaram na Superliga de Vôlei entre os anos 1997 e 2003. No comando da partida de exibição estava o técnico Bernardinho, responsável por treinar a equipe no período em que o Rexona esteve sediado na capital, além de ser multicampeão com as seleções brasileiras de vôlei feminina e masculina. Também houve uma apresentação de vôlei sentado, representando a modalidade paralímpica.“É um momento muito alegre, porque o nosso Tarumã, que foi palco de grandes eventos, está recuperado”, disse o governador. Ele lembrou a situação em que o espaço se encontrava. “Até alguns técnicos achavam que essa estrutura seria irrecuperável. Mas conseguimos fazer uma boa reforma da estrutura, da parte hidráulica, elétrica, troca de todo o piso, reforma dos banheiros e dos vestiários”, explicou.O complexo tem agora uma arena multiuso, com grama sintética. “São avanços importantes, devolvemos um ícone esportivo da nossa capital, com uma forma de uso mais adequada. O Tarumã pode voltar a abrigar esporte de alto rendimento. Receber esses profissionais, que são ídolos do Brasil”. Além disso, afirmou o governador, o Tarumã se encontra em total condições de abrigar grandes eventos, não só esportivos, mas também de outras áreas, como a da cultura.- Durante a semana, crianças e adolescentes do Projeto Vôlei em Rede, do Instituto Compartilhar, idealizado por Bernardinho, disputaram partidas de mini vôlei no local. Richa disse que é importante garantir ocupação às crianças, com atividades saudáveis, culturais, lúdicas, esportivas. "Trabalhamos para ampliar o tempo das crianças nas escolas, no contra turno, para que não fiquem ociosas, muitas vezes nas ruas, à mercê de álcool, drogas violência”, disse.Bernardinho contou que chegar no Tarumã foi como voltar no tempo, em vinte anos. “É um grande reencontro com a torcida e com esse time maravilhoso. Está tudo ótimo, o ginásio novinho, pronto para recomeçar as atividades”, afirmou.- O evento reuniu nomes de destaque do esporte, que integraram o time Rexona, como Fernanda Venturini, considerada uma das quatro melhores jogadoras do século XX, segundo a Federação Internacional de Vôlei; Valeska Menezes, conhecida como “Valeskinha”, ouro olímpico; Fofão, eleita a melhor levantadora da Copa do Mundo; Érika Coimbra, hexacampeã da Superliga; Elisângela Almeida, melhor sacadora da Superliga série A (2005/06); Ana Maria Volponie, capitã da equipe Rexona entre 1997 e 1998 97-98.Também participaram Carolina Assis da Silva, Caroline Mattos, Daniela Azevedo, Ericléia Bodziack (Filó), Flávia de Assis, Karin Rodrigues, Karine Rank, Kassiana Urnau, Lígia Centeno, Raquele Lenarto Wicz, Roberta Ratzke, Sabrina Bado (Kika), Tatiana Ribas, Viviana da Silva Cruz e Walewska de Oliveira.MARCO – Para o secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, a recuperação do Tarumã é um marco para todo o Paraná. “Significa a valorização das pessoas que amam o esporte. O esporte é uma ferramenta do bem e tudo o que fazemos para valoriza-lo é positivo, a começar pelas crianças, os jovens e os paradesportos”, afirmou Fabrício.- A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o secretário do Esporte e Lazer de Curitiba, Marcelo Richa; o diretor de Operações da Sanepar, Paulo Alberto Davi, e gerente executivo do Instituto Compartilhar, Luiz Fernando Nascimento, participaram do evento.Idealizado por Bernardinho, o projeto Vôlei em Rede, do Instituto Compartilhar, atua com projeto social para a iniciação esportiva e já atendeu 23 mil crianças e adolescentes de todo o Paraná. Atualmente, 600 participam do projeto em Curitiba e outras 2,5 mil em todo o Estado. As atividades também comemoram os 20 anos de existência do instituto no Paraná.O governador recebeu um troféu em homenagem aos 20 anos de presença do Instituto no Estado. O secretário Douglas Fabrício, e o vice-presidente da Unilever, Júlio Campos, também receberam o troféu. O Governo do Estado fez a entrega do diploma “Você engrandece o Paraná” para Bernardinho, para a Copel e a Sanepar, patrocinadoras e parceiras do projeto Vôlei em Rede.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: