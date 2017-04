Paraná Cidadão faz 5.500 atendimentos em São João do Ivaí

Publicado em 28/04/2017 17:06

Quase mil carteiras de identidade foram confeccionadas em São João do Ivaí durante o Paraná Cidadão na cidade. O evento começou na quarta-feira (26) com o Programa Criança e Adolescente Protegidos, realizado sempre um dia antes do Paraná Cidadão, e terminou nesta sexta-feira (28) com o último dia da feira de serviços.Carine e Carolina são gêmeas. As meninas de oito anos ainda não tinham nenhum documento de identificação. O problema foi resolvido no Paraná Cidadão. As duas saíram do evento com a carteira de identidade e o CPF. A mãe, Rosana Domingues Cordeiro, ficou feliz em poder fazer os documentos das filhas em um único lugar. “Muito legal eles oferecerem esse serviço pra gente, o atendimento está excelente”, avalia.Já Cesar Mairik encontrou no Paraná Cidadão o caminho para voltar aos estudos. Ele não conseguiu se matricular na escola em 2017 e foi conversando com representantes da Prefeitura Municipal que soube como resolver a situação. “Fui muito bem atendido e agora sei como resolver meu problema”, diz o jovem de 20 anos.As mais de três mil pessoas que passaram pela Praça da Bíblia, em São João do Ivaí, puderam resolver vários problemas com a ajuda de órgãos dos governos estadual e municipal presentes no evento. Ao todo foram 5.500 atendimentos.“Essa é a principal característica do Paraná Cidadão: levar a solução de vários problemas para mais perto das pessoas. Aqui é possível fazer documentos, encontrar assessoria jurídica, se inscrever no programa Nota Paraná, vários serviços que proporcionam cidadania à população”, explicou o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, que esteve presente na abertura do evento nesta quinta-feira.PROGRAMA - O Paraná Cidadão é um projeto da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos humanos e conta com a parceria de vários órgãos de governo e com as prefeituras municipais. Da parceria com a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação, é possível, por exemplo, fazer as carteiras de identidade dos moradores. O Instituto é parceiro também do Programa Criança e Adolescente Protegidos, que acontece sempre um dia antes do Paraná Cidadão e se dedica a realizar exclusivamente documentos para crianças e adolescentes.“A parte de documentação é sempre a mais procurada. E nesse evento, graças aos esforços do Instituto de Identificação, conseguimos ampliar o número de carteiras de identidade confeccionadas. Em Juranda, no começo do mês, fizemos quase 461 RGs, quase a metade do que foi feito em São João do Ivaí”, afirmou Elias Thomé, coordenador-geral da Secretaria da Justiça.No evento foi possível ainda aproveitar os serviços de saúde como aferição de pressão arterial, testes rápidos de hepatite e sífilis, e orientação sobre vacinas. Os moradores também receberam informações sobre os cuidados com os dentes no Escovódromo. Pelo menos 700 pessoas passaram pelo espaço que é oferecido pelo Sesc Paraná.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: