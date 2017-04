Aprovação popular marca consultas públicas em Coronel Domingos Soares e Pato Branco

Publicado em 28/04/2017 16:50

A aprovação da sociedade deu o tom de duas consultas públicas promovidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Coronel Domingos Soares, região Centro-Sul, e Pato Branco, Sudoeste.As consultas têm como objetivo divulgar e tirar dúvidas da população sobre as obras do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado. Orçado em US$ 435 milhões, o programa prevê uma série de investimentos em todo Paraná.Em Coronel Domingos Soares a consulta mostrou à população o projeto de pavimentação de 28 quilômetros da PR-912, ligando o município à vizinha Palmas. Coronel Domingos Soares é um dos quatro municípios paranaenses que não possui acesso asfaltado. A pavimentação foi um compromisso assumido pelo governador Beto Richa e pelo secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, com a população da cidade.Na tarde de quarta-feira (26), cerca de 100 moradores lotaram a Câmara Municipal para acompanhar a consulta. Rafael Serpa, gerente de uma cooperativa de crédito no município, foi um dos que acompanhou o processo. "É uma obra fundamental que vai trazer empresas e empregos para nossa cidade. É o carro-chefe do nosso desenvolvimento", afirmou.O produtor rural Roque Ferronato é outro que comemora a obra. "Isso aí é o desenvolvimento. Facilita para puxar a soja. É uma melhoria para todas as fazendas porque o transporte vai sair mais barato", disse.CONTORNO NOROESTE - Em Pato Branco, cerca de 120 pessoas acompanharam a consulta na sede da Associação Comercial e Empresarial na manhã de quinta-feira (27) para debater as obras do Contorno Noroeste do município. Com 19,2 quilômetros de extensão, o novo contorno irá desviar o tráfego pesado oriundo da BR-158 do perímetro urbano da cidade, fazendo a ligação com a PR-158.O presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, Oradi Caldato, afirma que a obra traz muitos benefícios para o município. "Nós estamos de parabéns. Em um momento difícil que o país atravessa nós estamos recebendo essa obra que é tão importante. Esse contorno vai desafogar o trânsito, vai unir a cidade e transformar a rodovia atual em uma avenida urbana".O presidente da ACEPB, Luiz Antunes, é outro que destaca o impacto urbanístico da obra. "O contorno é fundamental já que estamos crescendo cada vez mais naquela direcão [Noroeste]. A tendência é que com a construção do contorno, o atual trajeto se transforme em uma avenida urbana e amplie o centro da cidade", disse.BOXOBRAS PREVEEM NOVAS PONTES E MELHORIASAs obras previstas para Coronel Domingos Soares e Palmas preveem a reforma de pontes e outras melhorias. De acordo com o engenheiro Paulo Melani, gerente de operações da Superintendência Oeste do DER, na PR-912 será construída uma nova ponte, de 120 metros, sobre o Rio Chopim. "Também faremos um acesso para a comunidade Ponte do Chopim, uma interseção com rotatória fechada na PR-449 e ciclovia, do início da estrada, no perímetro urbano de Coronel Domingos Soares, até a entrada da Cooperativa Coamo", disse.Em Pato Branco, também está prevista a construção de uma ponte sobre o Rio Ligeiro, com 50 metros de comprimento e 14 metros de largura. "Também estão previstas uma rotatória para o acesso a PR-493 e uma rotatória alongada para organizar o trânsito entre o Contorno e a estrada municipal Irineu Bertami, que é via de acesso ao aeroporto", explicou o engenheiro e chefe do escritório do DER em Pato Branco, Marcos Vinícius Talamini.