Estado e União reforçam apoio a 123 municípios paranaenses

Publicado em 28/04/2017 15:50

Os 123 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná (Cindepar) receberam um reforço do Governo do Estado e do governo federal para obras de melhoria urbana. O Cindepar agrega prefeituras que buscam modernizar a infraestrutura das cidades, principalmente com a instalação de asfalto. Comprando insumos em alta escala, consegue negociação melhor e repassa o material aos municípios a preços entre 50% e 70% menores do que os praticados por empresas.Nesta sexta-feira (28), em evento realizado em Londrina (Norte), o governador Beto Richa anunciou medida para reduzir ainda mais os custos destes projetos. Ele autorizou que a gestão da fábrica de tubos de concreto de Arapongas, pertencente ao governo estadual, passe a ser feita pelo Cindepar, em parceria com o Instituto Águas do Paraná. O objetivo é diminuir custos na construção de galerias pluviais, obra que combate a erosão e tem de ser feita antes do asfaltamento.No mesmo encontro, realizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, repassou aos municípios equipamentos como usina de asfalto, veículo pick-up, tanques pipa, caminhões, pá carregadeira, rolo compactador. O maquinário, usado em obras urbanas, foi adquirido pelo Ministério da Integração Nacional. O valor soma R$ 2,9 milhões, recursos assegurados por emendas do deputado federal Alex Canziani e do senador Álvaro Dias ao orçamento da União.- Beto Richa afirmou que o governo estadual é parceiro de todos os municípios paranaenses e de seus consórcios. "Os prefeitos reconhecem o caráter municipalista da nossa gestão, pois apoiamos as iniciativas das prefeituras e dos consórcios e fazemos investimentos", afirmou.Ele ressaltou o Cindepar, que começou com apenas 11 municípios e hoje agrega 135 prefeituras. "Isso mostra que os prefeitos percebem a importância da união, sobretudo para ampliar a pavimentação asfáltica nas cidades", disse."A pavimentação é a maior demanda dos municípios. A união de esforços entre o governo estadual, governo federal e o Cindepar permite que as prefeituras possam inovar e fazer obras de qualidade", afirmou.– O trabalho conjunto para alavancar o desenvolvimento dos municípios foi ressaltado, também, pelo ministro Helder Barbalho. "Temos parcerias com municípios de todas as regiões do País. O Paraná faz o seu trabalho, no sentido de apresentar os projetos. O Cindepar é um instrumento que otimiza a utilização dos recursos, faz com que eles cheguem de uma maneira mais ampla possível", afirmou o ministro.- Antônio Carlos Lopes, presidente do consórcio e prefeito de Astorga, disse que o convênio com o Instituto das Águas do Paraná para a fábrica de tubos de concreto, segue a mesma linha de repassar às prefeituras produtos a preço de custo. "O preço será significativamente inferior, possivelmente até 50% menos", disse ele."Sem tubos de concreto não é possível fazer um bom asfalto. É necessário fazer a galeria pluvial para garantir a qualidade da pavimentação", reforçou o fundador e ex-presidente do Cindepar, Arquimedes Ziroldo.O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, lembrou que asfalto é uma obra cara e um dos principais problemas do seu município. "A integração ao consórcio de asfalto vai nos possibilitar, com uma solução criativa e inovadora, fazer toda a reconstrução da malha asfáltica da cidade, com planejamento, durante os próximo quatro anos", disse ele.– Participaram da solenidade os ministros da Justiça, Osmar Serraglio, e da Saúde, Ricardo Barros; a vice-governadora Cida Borghetti, os secretários estaduais da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; e da Segurança, Wagner Mesquita; o secretário chefe da Casa Militar, coronel Adilson Castilho, os deputados federais Alex Canziani e Sérgio Souza, os deputados estaduais Alexandre Curi, Tiago Amaral, Tião Medeiros e Cobra Repórter, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais.