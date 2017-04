Detran investe em conhecimento técnico de funcionários

Publicado em 28/04/2017 14:40

Os funcionários do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) participaram nesta semana do II Congresso da Associação Nacional dos Detrans em Salvador na Bahia. Objetivo foi permitir a troca de experiências dos profissionais com temas relacionados ao uso das ferramentas digitais no atendimento ao cidadão, a organização de cidades inteligentes e a redução dos acidentes nas ruas e estradas brasileiras.Ao todo, o evento reuniu 1.050 congressistas, 31 palestrantes e 74 trabalhos técnicos."As discussões foram de altíssimo nível e conseguimos conhecer ótimos projetos e ideias. Nossos funcionários compartilharam e agregaram novos conhecimentos. Tenho certeza que retornaremos com o ânimo renovado e ainda com mais vontade de transformar o trânsito brasileiro", afirmou o diretor-geral da autarquia e presidente do congresso, Marcos Traad.Além dos 30 trabalhos técnicos apresentados por funcionários da instituição, os participantes visitaram a feira de equipamentos e serviços, com as novidades nas áreas de tecnologia e mobilidade. O Paraná ainda colaborou na mediação da mesa "Cenários da identificação eletrônica de veículos no Brasil", comandada pelo diretor-geral.Para o coordenador de Habilitação, Farid Gelasco a participação no congresso foi muito produtiva. "Com apresentação dos trabalhos científicos, o congresso inovou e ficou atrativo para todos nós que participamos. A tecnologia aplicada ao trânsito é uma tendência, não há como pensar em serviço à população sem pensar nas alternativas tecnológicas que podemos implementar e tornar um benefício ao cidadão", disse."Trabalho na área de fiscalização e, sem dúvida, o Congresso ampliou minha visão em como a tecnologia pode ajudar neste processo de supervisão. Com as palestras aprendemos onde devemos evoluir para garantir a preservação da vida e através das nossas apresentações mostramos como temos implementado soluções para aumentar a segurança do trânsito", compartilha o chefe da divisão de Sistema e Renainf, Leandro Lisboas.Segundo o novo presidente da Associação Nacional dos Detrans, Carlos Gouveia, o congresso permitiu o cumprimento da missão da instituição. "Integramos e trouxemos objetividade às discussões que geram impacto na organização dos Detrans. Tudo isso fortalece a instituição e nos faz ter ações efetivas em defesa da sociedade", disse.