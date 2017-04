Novo moinho em Sertanópolis gera emprego e renda no Norte do Estado

Publicado em 28/04/2017 14:10

O governador Beto Richa participou, nesta sexta-feira (28) em Sertanópolis, na região de Londrina, da inauguração da nova unidade industrial do Moinho Globo. A empresa investiu R$ 100 milhões para colocar em funcionamento a nova unidade, que opera a plena capacidade desde fevereiro desse ano e produz 600 toneladas por dia.A empresa solicitou seu enquadramento no programa de incentivos estadual Paraná Competitivo e o processo está em análise na Secretaria da Fazenda.Durante o evento, o governador Beto Richa enfatizou a solidez administrativa da empresa, que segue os mesmos princípios do Governo do Estado, de gerar emprego e renda para os paranaenses. “É uma empresa estruturada e sólida, que ao longo da sua existência cresceu de forma consolidada”, disse. “Uma companhia que está investindo nesse momento de crise, gerando mais riquezas a Sertanópolis e ao Paraná, criando importantes postos de trabalho a nossa gente”, acrescentou.RECURSOS - O governador também citou as políticas adotadas em prol das empresas paranaenses. “Estamos felizes de ver números e indicadores que o Paraná apresenta hoje. A nossa Fomento Paraná, por exemplo, ampliou os recursos disponíveis ao setor privado na ordem 1046%. Cito também o BDRE que recebeu, ao longo de 55 anos, a maior capitalização de um governo. Foram R$ 200 milhões, que possibilitaram arrecadar sete vezes mais recursos para fomentar o setor produtivo do Paraná”, disse.PRODUÇÃO - A nova unidade do Moinho Globo começou a ser construída em 2013 e segue um diagrama operacional projetado para atender especificamente as demandas da produção local. O moinho é totalmente automatizado e sustentável, considerado uma das estruturas mais modernas do país.De acordo com o presidente Giancarlo Venturelli, o novo moinho tem capacidade para moagem de 180 mil toneladas de grãos por ano, que somada às 135 mil toneladas produzidas atualmente, eleva o potencial total da companhia para mais que o dobro da capacidade.“O novo moinho é um sonho de muitos anos. Um projeto planejado, construído passo a passo, seguindo os conceitos e valores que sempre foram priorizados na gestão da empresa”, declarou.A diretoria prevê um crescimento de 40% na capacidade do moinho para os próximos três anos, pois a nova planta foi projetada para produzir 1000 toneladas do produto acabado por dia, comportando uma terceira linha de produção.TRIGO - O Paraná é o principal produtor de trigo do país. O Estado é responsável por 45% da moagem nacional e, com a ampliação do moinho Globo, o município de Sertanópolis atingirá a marca de 5% da produção do país, segundo o prefeito Alceste Iwanaga. “A economia da cidade é impactada. Crescemos em arrecadação e mantemos a sustentabilidade de empregos”, falou.CAPITAL HUMANO – As duas unidades em operação geram 230 empregos diretos e cerca de 500 indiretos e no decorrer do ano o número sobe para 310, pois com a nova unidade gerará 80 novos postos de trabalho até o início de 2018.Segundo a vice-presidente da companhia Paloma Venturelli, os moleiros que atuam na nova unidade foram transferidos da primeira planta e passaram por capacitações e treinamentos para aprenderem a operar os softwares dos maquinários. Os 80 novos postos de trabalho serão gerados em substituição aos profissionais transferidos. “O capital humano é nossa maior riqueza”, afirmouFato que Robson Psolotto, gerente nacional de vendas, confirma. Ele, que tem 20 anos de empresa, começou como seletor de grãos e chegou a um dos postos de trabalho mais altos da companhia “Crescer junto com o Moinho é uma sensação muito boa. Pude aprender todo o processo e conhecer a cadeira de dentro da indústria. Hoje entendo desde o trigo até a ponta, que é o consumidor”, lembrou.HISTÓRIA - Fundado em 1954 em Sertanópolis, a 45 quilômetros de Londrina, o Moinho Globo surgiu de uma pequena padaria, comandada por Ciro Venturelli, avô do atual presidente. A necessidade de produzir a própria farinha foi o primeiro passo para a criação da empresa, que hoje fatura R$ 200 milhões por ano e emprega 230 pessoas.O Moinho Globo produz atualmente farinha de trigo e derivados do cereal sob as marcas Globo e Famiglia Venturelli, em suas linhas de varejo e industrial. São cerca de 150 produtos entre farinhas, misturas para pães e bolos e massas. A indústria comercializa seus produtos nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.PRESENÇAS - Os deputados estaduais Alexandre Curi e Tiago Amaral e o diretor da Fomento Paraná Luiz Hauly também participaram da inauguração.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: