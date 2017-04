Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta em São José dos Pinhais

Publicado em 30/04/2017 09:00

Sob a regência do maestro Alexandre Brasolim, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresentará nos dias 2, 3 e 4 de maio, na Usina da Música, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A entrada é gratuita.No programa, Uma Pequena Serenata Noturna, de Mozart, O Messias, de Georg Friedrich Haendel; O Senhor Bruschino: Abertura, de Gioachino Rossini; Abertura em ré, do Padre José Maurício Nunes Garcia; 1º Movimento da Sinfonia nº1, de Ludwig van Beethoven; Intermezzo Sinfônico, de Pietro Mascagni; Concerto para oboé e cordas em mi bemol maior (oboé solo: Paulo Barreto), de Vicenzo Bellini; Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Cada apresentação tem 50 minutos.As apresentações fazem parte do Projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura e pelo Centro Cultural Teatro Guaíra; patrocínio Huhtamaki e Elejor; apoio Prefeitura de São José dos Pinhais.Projeto - Além da orquestra Sinfônica do Paraná, o Dança e Música Teatro Guaíra para Todos tem também as participações do Balé Teatro Guaíra, do G2 CIA de Dança e da Escola de Dança do Teatro Guaíra.Esta ação tem como objetivo levar cultura e arte para a população da Região Metropolitana de Curitiba, através de espetáculos de dança e música. O Projeto estimula, nestas regiões, o estreitamento com a arte e a formação de plateia.A primeira apresentação estreou há um ano, no dia 18 de março de 2016, na cidade de Pinhais (RMC). Por este projeto, no ano passado, a Orquestra Sinfônica do Paraná fez 12 concertos.ServiçoOrquestra Sinfônica do ParanáConcerto em São José dos PinhaisUsina da MúsicaDias 2 e 3 às 10h; dia 4 às 20hEntrada gratuitaLocal: Usina da MúsicaRua Veríssimo Marques, 299 – Centro