Polícia Rodoviária intensifica orientação e fiscalização

Publicado em 28/04/2017 11:40

O policiamento será intensificado a partir das 14 horas desta sexta-feira (28) nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais do Paraná, em função do fim de semana prolongado pelo feriado de segunda-feira. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia a Operação 1º de Maio, que segue até as 23 horas do Dia do Trabalho. Os policiais militares farão bloqueios, abordagens, vistorias, fiscalizações e testes de etilométricos (teste do bafômetro).“As equipes vão utilizar radares e abordar veículos também com o intuito de apreender drogas e armas e localizar foragidos da Justiça. Nosso maior objeto é preservar vidas e garantir a segurança de todos. Porém, estaremos atentos e prontos para atuar em qualquer situação”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.De acordo com ele, os policiais rodoviários acompanham o fluxo de veículos e reforçam a fiscalização em diversos trechos para inibir, principalmente, a embriaguez ao volante, além de outras atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido, o excesso de velocidade e infrações podem causar acidentes.“Teremos ainda algumas atividades específicas para inibir o roubo de cargas, o furto e o roubo a ônibus nas rodovias. Para isso, contaremos com ações pontuais”, acrescenta. Em 2016, o BPRv registrou 21 roubos a ônibus nas rodovias estaduais e há 10 neste ano. No caso de roubo a caminhão, foram cinco no ano passado e apenas um em 2017.O BPRv orienta os motoristas a manterem em dia manutenção do veículo, verificando as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Também é obrigatório sempre portar os documentos do carro e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estar em dia com o pagamento de tributos - IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Outra orientação é evitar pegar a estrada nos horários de pico.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: