Tecpar adquire novas tecnologias para verificar contaminantes em alimentos

Publicado em 28/04/2017 09:50

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) adquiriu três equipamentos que juntos oferecem uma maior precisão na investigação da presença de contaminantes em alimentos. As novas tecnologias foram instaladas no Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do instituto e estão disponíveis para analisar amostras de clientes de todo o Brasil.Um dos equipamentos, o Sistema Cromatógrafo a Gás acoplado a Espectrômetro de Massa (GC-MS), permite a pesquisa de compostos orgânicos contaminantes de elevada toxicidade em amostras ou produtos diversos da área da saúde e meio ambiente. "Com o novo sistema, será possível elevar a velocidade analítica dos ensaios tecnológicos e atender plenamente os requisitos analíticos atuais dos ensaios citados em amostras de água em atendimento às legislações brasileiras definidas pelo Ministério da Saúde, em produtos da saúde", salienta Daniele Adão, gerente do centro.Essa tecnologia permite fazer o controle da qualidade de águas destinadas à produção de medicamentos e análise de resíduos de esterilização, bem como análises de embalagens destinadas à preservação e armazenamento de alimentos.Outra tecnologia instalada recentemente no Tecpar é o Sistema Espectrofotômetro UV/visível com detecção por fibra óptica, que permite a pesquisa de elementos químicos em nível traço ou como contaminantes em amostras diversas, principalmente das áreas da saúde e meio ambiente."Este equipamento permite a determinação de alumínio em água para hemodiálise, vacinas e em outras matrizes da área da saúde, bem como a detecção de metais pesados tóxicos, como arsênio, cádmio, chumbo, cromo e mercúrio em amostras de fertilizantes, empregando um novo sistema de detecção utilizando fibra óptica", exemplifica Daniele.Ainda no campo de análise de alimentos, o Sistema Espectrômetro de absorção atômica com chama sequencial permite a determinação simultânea dos elementos químicos. O sistema tem várias aplicações, entre elas estão os trabalhos do Tecpar com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná (Adapar), para fiscalização da qualidade de fertilizantes, biofertilizantes, corretivos, inoculantes e substratos para plantas.ENSAIOS LABORATORIAIS - O Tecpar atende também a Adapar em seus trabalhos de coleta de amostras de fertilizantes, corretivos e amostras vegetais, com a realização de ensaios laboratoriais, que possibilitam acompanhar a qualidade dos fertilizantes e a possível presença de resíduos de agrotóxicos em amostras vegetais. "Os trabalhos da Adapar têm os objetivos de resguardar a qualidade dos insumos agrícolas, como os fertilizantes e agrotóxicos, bem como resguardar a saúde dos agricultores que aplicam os agrotóxicos e da população consumidora de alimentos de origem vegetal. Essa fiscalização minimiza os danos ao meio ambiente e defende a produção agrícola do Paraná", diz a gerente do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente do Tecpar.