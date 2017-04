Lideranças celebram pacto político pelo Estatuto da Metrópole na Região de Maringá

Publicado em 27/04/2017 18:00

Um pacto político para implantação do Estatuto da Metrópole na Região de Maringá foi celebrado nesta quinta-feira (27), em encontro que reuniu prefeitos e vereadores de 26 municípios, o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, representantes do Ministério Público Estadual e da Coordenação da Região Metropolitana de Maringá (Comem).O objetivo do evento, realizado no Centro Universitário Unicesumar, foi o de disseminar conhecimentos e as melhores práticas a gestores públicos sobre a implementação do Estatuto da Metrópole, mostrando as vantagens, os riscos e os desafios da oferta de serviços públicos consorciados. No mesmo encontro foi realizado o Seminário Regional sobre o Estatuto da Metrópole e Serviços Públicos Consorciados, organizado pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano.O Governo do Paraná, disse Ratinho Junior, empregará todos os esforços para formalizar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e implementar o Estatuto da Metrópole na Região de Maringá, que se torna precursora nesta discussão."A implantação do Estatuto da Metrópole é o desafio proposto pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano", afirmou Ratinho Junior, que abriu o encontro, junto com o procurador de Justiça, Alberto Vellozo Machado; o prefeito de Maringá, Ulisses Kotsifas Maia; o coordenador da Comem, João Carvalho Pinto; representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente; o presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Alexandre Guimarães, e o deputado estadual Evandro Araújo.