Encontro avalia serviços de atendimento e acolhimento de pessoas com deficiência

Publicado em 27/04/2017 17:40

Equipes técnicas que atuam nos serviços de Proteção Social Especial em sete municípios estão reunidas em Curitiba nesta quinta (27) e sexta-feira (28) em um encontro que avalia os avanços e desafios na implantação de Residências Inclusivas e de Centros-Dia no Paraná.São serviços municipais, cofinanciados pelo Governo do Estado, atendem pessoas com deficiência em situação de dependência e que precisam de atendimento especializado, e também suas famílias.A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (Seds) organiza o evento, que acontece no Auditório Mário Lobo, no Palácio das Araucárias.Segundo a superintendente de assistência social da Secretaria, Maria de Lourdes San Roman, o trabalho desempenhado pela assistência especial precisa ser feito de forma conjunta, por isso a capacitação contínua das equipes traz resultados positivos. “Precisamos avaliar cada pessoa no seu contexto e melhorar, cada vez mais, o trabalho e a efetividade dos serviços prestados à população no Paraná”, afirma Maria de Lourdes.A coordenadora da Proteção Social Especial, Juliany Santos, destaca que a capacitação é fundamental para ampliar o atendimento especializado às pessoas com deficiência no Paraná. “Aqui, no Paraná, contamos com a importante parceria dos municípios para desenvolver este trabalho. Isso é muito importante para quem necessita do atendimento e do apoio do poder público”, diz Juliany.DIREITO - A representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Bárbara Pereira dos Cravos, foi uma das palestrantes do evento. Ela apresentou as legislações que asseguram a cidadania das pessoas com deficiência e que trouxeram avanços para a área. “Com a nova lógica da assistência social, as políticas socioassistenciais passaram a ser vistas como direitos dos cidadãos, e não apenas uma ajuda. Isso permitiu que um número maior de pessoas tivesse acesso aos serviços”, diz Bárbara.RESIDÊNCIA - As Residências Inclusivas são unidades que atendem jovens e adultos com deficiência, que estão em situação de risco social e sem vínculo familiar. As casas têm estrutura física adequada às necessidades dos moradores, que também são acompanhados por uma equipe especializada.O Governo do Paraná repassa recursos para duas residências inclusivas regionais, localizadas em Irati, e para outras cinco localizadas em Foz do Iguaçu, Toledo, Ponta Grossa e Apucarana e Cascavel (02). As unidades são administradas pelas prefeituras e recebem, no máximo, dez moradores. Desde 2013, o valor repassado aos municípios chegou a R$ 1,42 milhão.A psicóloga Renata de Andrade atua nas residências inclusivas de Irati. No município, as duas unidades acolhem meninas com deficiência e que estão em situação de risco e vulnerabilidade social.“A maior dificuldade é incluí-las no atendimento socioassistencial e fazer com que tenham acesso às políticas públicas de saúde e educação, por exemplo,” relata a psicóloga. “A capacitação é muito importante, porque nossa equipe ainda está começando. Nosso desafio é implantar todo o atendimento, de forma eficaz”, acrescenta.ATIVIDADES – O Centro-Dia atende homens e mulheres com deficiência, de 18 a 60 anos, que não têm autonomia e dependem de outros. As suas famílias também são atendidas. Na unidade, que fica em Curitiba, elas participam de atividades que permitem a convivência em grupo, cuidados pessoais, fortalecimento das relações sociais. Os cuidadores familiares recebem apoio e orientação. Desde 2014, o Governo do Estado já investiu R$ 840 mil neste serviço.PRESENÇAS - Também participam do encontro equipes dos escritórios regionais da Secretaria de Apucarana, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Toledo e Ponta Grossa; representantes do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas); do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coede); das Secretarias de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju); da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa).Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: