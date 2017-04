Governo promove seminário regional de meio ambiente em Francisco Beltrão

Publicado em 27/04/2017 16:10

A Unioeste de Francisco Beltrão foi sede, nesta quinta-feira (27), do 1º Seminário Regional do Meio Ambiente. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) e tem o objetivo de disseminar informação, capacitar servidores municipais e profissionais da área ambiental, bem como promover a descentralização do Sistema Estadual do Meio Ambiente. Além disso, incentivar a união dos municípios em consórcios na busca pela solução de demandas como, por exemplo, a questão da coleta e destinação do lixo e da autonomia para realizar fiscalização e licenciamento ambiental.A solenidade de abertura reuniu autoridades, técnicos da área ambiental, representantes do setor produtivo, estudantes e membros da sociedade civil da região sudoeste do Paraná. Durante a cerimônia, os participantes puderam acompanhar o lançamento do livro "Áreas verdes urbanas à luz da nova legislação florestal: Proteção, intervenção, hipóteses de uso e regularização fundiária", com a presença dos autores Alessandro Panasolo e Edson Luiz Peters. Na sequência ocorreu a palestra magna intitulada "Gestão Ambiental na Escala Municipal", proferida por Eduardo Felga Gobbi, professor do curso de engenharia ambiental da Universidade Federal do Paraná (UFPR).Para o Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antonio Carlos Bonetti, o seminário é uma ótima oportunidade de integração entre as entidades estaduais e municipais relacionadas à área ambiental. "A descentralização do Sistema Estadual do Meio Ambiente, associada à união de esforços entre Estado e municípios por meio da SEMA, foi a tônica do evento e, assim que implantada e disseminada nas administrações municipais, será de fundamental importância para a preservação ambiental e para o desenvolvimento integrado e sustentável do Paraná", afirmou.OFICINAS - No período da tarde foram promovidas as oficinas temáticas, com um total de 700 inscritos que puderam acompanhar as discussões sobre temas como ICMS ecológico, pagamento por serviços ambientais, educação ambiental e cadastro ambiental rural, entre outros."Uma importante iniciativa do Sistema Estadual do Meio Ambiente do qual o Águas Paraná faz parte, no sentido de promover a descentralização das ações, da partilha de conhecimento técnico com os gestores municipais para que numa sintonia fina, tudo aquilo que desenhamos e pensamos possa surtir efeito mais rapidamente em cada município", disse o presidente do Instituto das Águas do Paraná, Iran Rezende.Segundo Amilcar Cavalcante, presidente do Instituto de Terras, Cartografia, e Geologia do Paraná, o seminário é muito importante para a divulgação das ações do ITCG e propagação do conhecimento de seus técnicos. "Ao trazermos nossos técnicos para o interior incentivamos a capacitação de servidores locais, contribuindo para a preservação do meio ambiente, o que significa maior qualidade de vida para a população do sudoeste do Paraná", afirmou Cavalcante.