Estudantes da UEPG orientam contribuintes de forma gratuita

Publicado em 27/04/2017 12:20

Os alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) atendem diariamente cerca de 200 contribuintes para fazer a declaração do Imposto de Renda. O serviço é oferecido de forma gratuita, para ajudar pessoas que tenham dificuldades em preencher o formulário do IR.Até sexta-feira (18), interessados podem procurar o Departamento de Ciências Contábeis da Universidade, das 14h30 às 17h15, no bloco D, no campus central. O serviço existe desde 2008.“O nosso foco é ajudar as pessoas que não tenham conhecimentos técnicos de como declarar o IR ou dificuldades com o programa da Receita. Nós preenchemos o documento para o contribuinte. Caso aconteça algum erro, falte algum documento, também prestamos o devido apoio para regularizar a situação”, explica o coordenador do departamento Roni Simão.No Paraná, 515 mil pessoas ainda não enviaram as informações para a Receita. A previsão é que 1,8 milhão de declarações sejam feitas.O prazo para entrega do documento termina nesta sexta-feira (28). O documento é obrigatório para quem teve o rendimento anual, em 2016, acima de R$ 28.559,70, o valor é soma dos rendimentos tributados recebidos, como salário (acima de R$ 2,3 mil), aluguéis, ações, etc. A multa mínima por atraso é de R$ 165,74.A entrega da declaração do Imposto de Renda é exclusivamente pela internet, pelo programa da Receita Federal, Receitanet, no link idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017 Serviço:Local: Campus central da UEPG (Praça Santos Andrade, nº 1, centro)Horário: 14h30 às 17h15GratuitoTelefone: (42) 3220-3392Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: