Biblioteca lança cartilha para pessoas com deficiência visual

Publicado em 27/04/2017 11:00

A Biblioteca Pública do Paraná promove, no dia 4 de maio, o lançamento da Cartilha Informativa na Área de Deficiência Visual. Elaborado pelo Instituto Paranaense de Cegos (IPC) em parceria com a seção Braille da BPP, o material traz orientações de convivência com pessoas com deficiência visual. O evento tem início às 14h e acontece no auditório da Biblioteca.Na ocasião, o diretor do Instituto Paraense de Cegos, Enio Rodrigues da Rosa, faz palestra sobre a realidade do atendimento educacional especializado em Curitiba. As inscrições para a palestra e lançamento são gratuitas, mas devem ser realizadas previamente pelo e-mail inscricaobraille@bpp.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3221-4985.Serviço:Lançamento da Cartilha Informativa na Área de Deficiência VisualDia 4 de maio, às 14h, no Auditório da BPP (Rua Cândido Lopes, 133, Centro – Curitiba, PR)GratuitoMais informações: (41) 3221-4985.