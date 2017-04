Abastecimento de água é restabelecido de forma gradativa no Estado

Publicado em 26/04/2017 18:00

As fortes chuvas que ocorreram na madrugada desta quarta-feira (26) em todo o Paraná causaram problemas no abastecimento de água de várias cidades, principalmente em função da queda de energia, que é essencial para o funcionamento dos sistemas.A previsão em todas as localidades é que, logo após o restabelecimento da energia elétrica, o abastecimento volte ao normal de forma gradativa.Em Curitiba, dez bairros estão sem fornecimento de água: Augusta, Butiatuvinha, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans, Campo Comprido e Bigorrilho.Na Região Metropolitana, outros oito municípios também estão com o abastecimento prejudicado: Araucária, Piraquara, Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Campo Largo.NO PARANÁ - Em Pato Branco, Sudoeste do Estado, a captação já voltou a funcionar, mas algumas estações elevatórias, que fazem o bombeamento da água, continuam sem energia. Os níveis dos reservatórios baixaram, prejudicando o abastecimento principalmente das regiões mais altas e no distrito de Nova Espero.Em Dois Vizinhos, a captação de água do Rio Jirau parou de funcionar e os reservatórios praticamente secaram.Caminhões-pipa vão ajudar nas emergências dos municípios de Ivaiporã, São João do Ivaí e Novo Itacolomi, como hospitais e creches. Já nos municípios de Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí, não houve queda de energia, mas a alta turbidez nas captações prejudicou o abastecimento. O tratamento da água foi restabelecido, mas com apenas 50% da capacidade de produção.Os sistemas de Reserva do Iguaçu, Missal, Paulo Frontin, Foz do Jordão, Mallet, Imbaú, Paraíso do Norte, Boa Vista da Aparecida, Palotina, e os distritos de Faxinal do Céu, em Pinhão; Juvinópolis, em Cascavel, e da Ponte Nova, em Diamante do Oeste, também estão sem energia desde a madrugada e com o abastecimento prejudicado. E em Paiçandu, os cinco poços que abastecem a cidade estão parados por falta de energia.A Sanepar incentiva o uso de caixa d'água para que os impactos sejam minimizados. Caixas d'água de 500 litros garantes o abastecimento de uma residência por 24 horas, informa a Sanepar.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: