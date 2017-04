Museu Alfredo Andersen e MIS abrem na segunda-feira

Publicado em 26/04/2017 17:00

Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, quem estiver em Curitiba poderá visitar o Museu Alfredo Andersen e o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), que abrem das 10h às 16h. Os demais espaços estarão fechados.O Museu Alfredo Andersen foi criado para preservar os ensinamentos e o legado do artista que é considerado o pai da pintura paranaense. Mais que um exímio pintor, Andersen foi um grande mestre. Formou uma geração de pintores e fomentou as artes plásticas no Paraná. Por isso, o museu que leva o nome dele cultiva a vocação do ensino por meio do Ateliê de Arte, com aulas de pintura, desenho e cerâmica. O local mantém ainda uma mostra permanente das obras de Andersen, além de ceder espaço para as mais variadas exposições.No museu, o público também pode conferir a mostra coletiva "Expressão do Feminino" e a exposição fotográfica "(à) Temporalidade".AUDIOVISUAL - Segundo museu mais antigo do País na área e detentor de um acervo com mais de 1 milhão de itens, o Museu da Imagem e do Som do Paraná tem a missão de preservar e conservar a memória do audiovisual paranaense. Desde abril de 2016, o MIS-PR voltou a funcionar em sua sede original, o Palácio da Liberdade, que foi totalmente restaurado. Tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, o edifício já foi sede do governo e abrigou diversos órgãos públicos. Visitar o museu é percorrer uma história de mais de 100 anos.Na "Exposição do MIS-PR" os visitantes têm acesso às reservas técnicas do museu, áreas até então inacessíveis ao público, e ainda podem conferir de perto a coleção de tridimensionais do acervo, composto por câmeras fotográficas e filmadoras, moviolas, gravadores, televisores, rádios, vitrolas e projetores. Outro destaque é a mostra "O Parto Delas", da fotógrafa e jornalista Luciana Zenti. São 22 imagens que retratam, de forma poética e sensível, a emoção de mulheres que passaram por partos humanizados na Maternidade Bairro Novo, em Curitiba.SÁBADO E DOMINGO - No fim de semana que antecede o feriado, 29 e 30 de abril, todos os museus do Estado funcionam normalmente. A entrada nos espaços é gratuita, com exceção do Museu Oscar Niemeyer em que os ingressos custam R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca.Confira AQUI os horários de funcionamento de cada espaço.SERVIÇOMuseu Alfredo Andersen (Rua Mateus Leme, 336 - Curitiba) / (41) 3222-8262Museu de Arte Contemporânea do Paraná (Rua Desembargador Westphalen, 16) Curitiba) / (41) 3323-5328Museu da Imagem e do Som (Rua Barão do Rio Branco, 395 - Curitiba) / (41) 3351-6688Museu do Expedicionário (Praça do Expedicionário, s/nº - Curitiba) / (41) 3362-8231Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999 - Curitiba) / (41) 3350-4400Museu Paranaense (Rua Kellers, 289 – Curitiba) / (41) 3304-3300