Ação no centro de Curitiba conscientiza e orienta sobre segurança no trabalho

No ano passado, em Curitiba, 3.215 trabalhadores foram afastados por acidente de, segundo dados do INSS. No Paraná, no mesmo período, foram 15.640 afastamentos e, no Brasil, chega a 228.741 o número de trabalhadores afastados por acidente.Já no caso de doença de trabalho, em Curitiba foram 40.016 trabalhadores afastados e que receberam auxílio-doença. No Paraná foram 155.471 e no Brasil passa de 2 milhões o número de trabalhadores que receberam o benefício em 2016 .Esses foram alguns números apresentados aos curitibanos que nesta quarta-feira (26) passaram pela rua XV de Novembro, no centro da capital. Além de informações, receberam materiais e orientação sobre a prevenção de acidentes e de doenças no trabalho. O Governo do Estado participou do evento, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.A ação fez parte do calendário de atividades da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CANPAT 2017), que no Paraná é promovida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. O Governo do Estado é um dos parceiros.No evento em Curitiba, entidades como o INSS, prefeitura de Curitiba e Serviço Social da Indústria (Sesi-PR) distribuíram materiais de conscientização sobre medidas de prevenção aos acidentes e doenças no ambiente de trabalho.“Esta iniciativa é um convite à sociedade para que se conscientize sobre a importância do uso de equipamentos de segurança, de adotar medidas de prevenção no ambiente de trabalho”, comentou Cícero Teixeira, diretor do Departamento do Trabalho, da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.Esse ano a CANPAT está focada em dois eixos principais: acidentes de trânsito, envolvendo motoristas de caminhão, e depressão. De todas as mortes registradas no ambiente de trabalho, 15% são de motoristas de caminhão. A categoria ocupa o primeiro lugar na quantidade de mortes em serviço e o segundo lugar em incapacidade permanente.Já a depressão é responsável por 49% dos afastamentos do ambiente de trabalho, registrados no Brasil. “A cada ano mais de 17 mil trabalhadores são afastados por causa da depressão. Essa doença acaba gerando um tempo de afastamento maior. Precisamos falar mais sobre o assunto, estimular as empresas a adotarem medidas de prevenção”, explicou Paulo Kroneis, superintendente Regional do Trabalho no Paraná.PROGRAMAÇÃO – Ainda dentro da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e a PUCPR realizam nesta quarta e quinta-feira o I Seminário Internacional - Segurança e Saúde no Trabalho.A programação completa do Seminário está AQUI. Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: