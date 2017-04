Governo do Estado autoriza prefeituras a captarem financiamentos

Publicado em 26/04/2017 16:30

Prefeitos de 15 municípios paranaenses reuniram-se nesta quarta-feira (26) no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para pedir autorização a financiamentos junto ao Governo do Estado. No encontro, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, representando o governador Beto Richa, autorizou o início dos trâmites. Somados, os projetos das prefeituras somam R$ 20 milhões.Desde o início do ano, o governador autorizou 229 prefeitos de municípios do Paraná a captarem recursos junto ao Estado. No total, eles pleiteiam R$ 270 milhões em financiamento. “As pessoas vivem nas cidades e é lá que o governo deve investir para levar mais qualidade de vida aos paranaenses”, disse Richa.Para Rossoni, o governo tem um caráter municipalista. “Não olhamos a cor partidária. O prefeito que estiver interessado em cumprir as metas que governo estadual exige estará apto em fazer parceria com a gente”, disse. “Há três mil obras que o governador Beto Richa está liberando em todo o Estado, que vão desde pavimentação asfáltica até a construção de postos de saúde”, acrescentou.INFRAESTRUTURA - As prefeituras vão usar o dinheiro para obras de infraestrutura e compra de equipamentos. Após a autorização do governo estadual, os projetos apresentados pelos municípios passarão por avaliação técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e do Paranacidade. O crédito é da Fomento Paraná, pela linha Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).O prefeito de Florestópolis, Nelson Junior, pleiteia R$ 1 milhão para dar início a obras de infraestrutura. “Cerca de R$ 500 mil serão aplicados na construção de um parque industrial, que deve gerar muitos empregos, e o restante será utilizado para a pavimentação”, disse.Tupãssi, município no Oeste do Estado com oito mil habitantes, também terá pavimentação com recursos do governo estadual. “Temos um déficit de asfalto, apesar de muito ter sido feito no mandato do prefeito anterior. Agora, com o montante de R$ 1 milhão que estamos pleiteando do Estado, vamos conseguir arrumar três distritos dos municípios”, relatou o prefeito Ailton Caeiro da Silva.COMUNIDADE – Em Itaúna do Sul, no Noroeste do Estado, o investimento em asfalto vai beneficiar cerca de 50 famílias do conjunto Colibri. “Faz 20 anos que essa comunidade espera por asfalto. Agora, graças aos R$ 750 mil que vamos financiar graças ao apoio do governo estadual, conseguiremos realizar o sonho dos moradores de lá”,TURISMO – O prefeito de Faxinal, Ylson Gallo, pretende usar o montante de R$ 1 milhão para promover o turismo do município. “Nós temos 100 cachoeiras catalogadas aqui na região. O que queremos é melhorar os caminhos até elas e aos hotéis fazendas, colocando, por exemplo, pedras irregulares”, disse. “Também vamos investir os recursos na duplicação de uma importante avenida da cidade”, acrescentou.De acordo com Gallo, a parceria com o Estado é importante para o desenvolvimento econômico do município. “Sem essa ajuda, seria praticamente impossível fazer investimentos. No mês passado, por exemplo, o governador inaugurou uma rede de esgoto em Faxinal, além de também ter dado apoio na reparação de outras estradas importantes da região”, relatou.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: