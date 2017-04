Educação oferta cursos de formação estratégica a técnicos das 32 regionais

Publicado em 26/04/2017 15:23

A Superintendência da Educação, da Secretaria de Estado da Educação, reúne neste mês de abril todos os técnicos e coordenadores pedagógicos dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) para cursos de formação continuada, com o objetivo de alinhar as ações desenvolvidas e fortalecer o trabalho pedagógico.A formação tem duração de 16 horas divididas em dois dias e está prevista no item 3 do programa Minha Escola Tem Ação (META), que prevê a oferta de formação continuada aos profissionais da educação.A carga horária será somada para avanços nos planos de carreira dos profissionais. "Os cursos de formação estratégica são focados em questões técnicas específicas relacionadas às ações desenvolvidas pelos departamentos", disse a superintendente da Educação, Inês Carnieletto.Já participaram da formação profissionais que atuam na educação básica, educação integral e tecnologias educacionais. "Esse diálogo com os técnicos regionais permite ouvir e conhecer as demandas dos profissionais que vivenciam diretamente o cotidiano das 2,1 mil escolas estaduais e também serve para aproximar as ações da secretaria e núcleos", lembrou a superintendente.Nesta quarta-feira (26), técnicos e coordenadores pedagógicos que atuam no Departamento de Educação e Trabalho (DET) nas regionais iniciaram a formação em Curitiba. O curso termina nesta quinta-feira (27) e irá abordar questões pedagógicas e administrativas relacionadas à educação profissional. "Vamos trabalhar as demandas pedagógicas, qualificação, estratégia, projetos e processos que estão inseridos nas coordenações do departamento", contou a chefe do departamento, Margaret Sbaraini.Os profissionais também vão trabalhar com as necessidades dos colégios agrícolas e as novidades do programa de formação profissional para jovens, MedioTec. "O objetivo é dar subsídios para o trabalho que eles desenvolvem com as escolas que ofertam a educação profissional", disse Margaret.REDE - A rede estadual de ensino oferta gratuitamente 58 cursos técnicos profissionalizantes em 350 estabelecimentos de ensino em diferentes regiões do Estado. Os cursos na rede estadual estão disponíveis em diferentes modalidades. Para os alunos que estão ingressando no ensino médio, com idade entre 14 e 15 anos, os cursos são oferecidos integrados às disciplinas da base nacional comum. Para quem já concluiu o ensino médio, com idade acima de 17 anos, a formação é na modalidade subsequente.Já para quem não teve a oportunidade de fazer o ensino médio, mas deseja obter uma formação técnica, a Secretaria da Educação oferece cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na qual os alunos com mais de 18 anos estudam as disciplinas técnicas aliadas às disciplinas da base nacional comum, concluindo assim o ensino técnico e médio ao mesmo tempo.Além das escolas regulares que ofertam cursos técnicos, a rede estadual conta com 15 Centros Estaduais de Educação Profissional, 18 Colégios Agrícolas e um Colégio Florestal especializados no ensino profissional de acordo com a demanda do setor produtivo de cada região.Estas unidades oferecem dormitórios, salas de estudo, refeitórios, auditórios, laboratórios específicos, bibliotecas e ginásios esportivos, acervo bibliográfico próprio para os cursos ofertados, além dos equipamentos para aulas práticas.Os novos Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEPs) estão localizados em Pitanga (Centro), Cianorte (Noroeste), Assaí (Norte), Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré (ambos na Região Metropolitana de Curitiba), Ibaiti (Norte), Terra Roxa (Oeste), Francisco Beltrão (Sudoeste), Bandeirantes (Norte) e Laranjeiras do Sul (Centro Sul).