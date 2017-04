Obra no novo IML de Curitiba estão 85% concluídas

Publicado em 26/04/2017 15:21

As obras do novo Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba estão 85% prontas. Nesta quarta-feira (26), o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho e representantes da Paraná Edificações e da Polícia Científica visitaram as obras do novo IML.Com investimento de R$ 25,7 milhões do Governo do Paraná, viabilizados por meio da Secretaria de Estado de Segurança, toda a parte de estrutura, alvenaria e cobertura da obra já estão concluídas."É uma obra complexa que envolve o conhecimento técnico de profissionais de diversas áreas da engenharia. Todas as estruturas estão sendo planejadas para propiciar um serviço humanizado e atender com qualidade toda a população paranaense", destacou o secretário.Para o diretor-geral da Polícia Científica, Hemerson Bertassoni Alves, o principal benefício da obra será o aumento da capacidade de atendimento e a agilidade na prestação dos serviços. "O novo IML será uma das principais referências do país no setor. Nós teremos laboratórios para atender todo o Estado e vamos ter um ganho na ordem de 40 a 50% na capacidade de atendimento", afirma.Dividido em três andares, o complexo contará com laboratórios de biologia, DNA, patologia, toxicologia, salas de observatório, necropsia, entre outros departamentos e áreas administrativas.CRONOGRAMA - Neste momento, as equipes de trabalho concentram os serviços na colocação de esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas, revestimento das paredes, forros e pisos.Nos próximos meses também serão executados os serviços de comunicação visual, pintura e paisagismo. Todas as etapas são acompanhadas e fiscalizadas pela Paraná Edificações. A previsão é que toda a obra seja entregue no segundo semestre de 2017.