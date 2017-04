Biblioteca Pública promove oficina de arte para crianças e adultos

Publicado em 26/04/2017 15:20

A Biblioteca Pública do Paraná promove neste sábado (29), às 11h30, a oficina InterAtividade, com o escritor e artista visual Joba Tridente. Voltado para crianças e adultos, o curso de uma hora de duração busca despertar a criatividade a partir de atividades baseadas na interação entre imagens e textos. A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição. Mais informações pelo telefone (41) 3221-4980."É uma atividade lúdica, sem compromisso com normas ou regras, e ao alcance de todos", diz Tridente, que também ministra oficinas de poesia para crianças na BPP. "O curso desenvolve a criatividade e o raciocínio, ativa a memória visual e a coordenação motora e estimula a agilidade e a organização espacial", completa.Serviço:Oficina InterAtividade, com Joba TridenteDia 29 de abril, das 11h30 às 12h30Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro)Informações: (41) 3221-4980GratuitoSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: